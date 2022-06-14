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六七年級生的青春回憶沒了！ 台南湯婆婆拉麵屋7月3日歇業

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
湯婆婆拉麵屋位於台南火車站周邊，在UberEats上也點得到。圖／摘自湯婆婆拉麵屋官方臉書。
湯婆婆拉麵屋位於台南火車站周邊，在UberEats上也點得到。圖／摘自湯婆婆拉麵屋官方臉書。

位於台南火車站附近、在衛民街上的湯婆婆拉麵屋，正式宣布將於7月3日歇業，成為新冠疫情下又一家即將消逝的平價好滋味。

婆婆拉麵屋的價位相當親民，小碗味增拉麵、醬油拉麵都是100元，飲料無限暢飲，點餐還附送芋丸一顆，不但是台南市中心的平價好味道，也是許多六、七年級生的青春回憶。店裡不時可以看到大學生們吃完拉麵、桌上放著酸梅湯、紅茶，在店裡開心地聚會、打屁，是許多六、七年級生心中的最鮮明的青春記憶。

看到台南湯婆婆拉麵屋在官方臉書上的正式歇業公告，粉絲們相當扼腕，紛紛表示：「什麼…這是我的最愛耶！」、「我好難過」、「這樣我再也吃不到好吃的五目沾麵了！」、「天啊！我的大學回憶」。也有粉絲溫馨留言：「謝謝你們帶給我學生時期美好的回憶。」

湯婆婆拉麵屋發出正式歇業公告。圖／摘自湯婆婆拉麵屋官方臉書。
湯婆婆拉麵屋發出正式歇業公告。圖／摘自湯婆婆拉麵屋官方臉書。

拉麵 婆婆 台南

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