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整理／超商即期品優惠！「乞丐超人食刻表」爆紅！四大超商、全聯購買攻略一次看

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:Facebook／全家FamilyMart

文／姜雅馨

隨著便利商店普及，店內販售的商品不僅包羅萬象，想不到三餐要吃什麼的時候，24小時營業的超商也會是多數人的首選。近期有網友在PTT八卦版上討論購買「超商即期品」和購買原價商品的人比起來稍顯難堪，「尤其是後面排一群人等結帳的時候，這時候就會很希望附近不要有認識的人」。

不過其他網友也透露其實不需要在意別人眼光，「不偷不搶，不用難堪，我去大賣場買特價品也沒在難堪的」、「本魯年薪鄉民的一半，看到有折價的食物手刀衝去拿還覺得很光榮，一樣的東西更便宜，買到是美德」、「省錢又幫忙消化即期食物很好啊」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》也可見「超商即期品」近一年探索概念中出現「i珍食」、「i珍食地圖」、「友善時光」、「全家」、「萊爾富」、「APP」、「乞丐超人區」、「超人變身時刻表」，可見不只四大超商的即期食品掀起網友熱烈討論，使用超商APP或是創作者山田一侍的「乞丐超人變身食刻表」，也讓民眾便於在指定時段尋找即期食品優惠。

「超商即期食品」近一年探索概念
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

山田一侍製作「乞丐超人變身時刻表」

image source:Facebook／山田一侍

以下《DailyView網路溫度計》就幫你整理四大超商與全聯提供即期品折價優惠的時間表，想要省錢又想要品嚐美食的你，絕對要放進口袋清單～

＃7-ELEVEN｜i珍食

鮮食優惠時段：

上午10時至下午17時、晚上20時至隔日凌晨3時

麵包、指定甜點優惠時段：

每日晚上20時至24時

優惠價格：

以電子條碼判讀，凡即期商品享65折優惠

OPENPOINT APP:

下載「OPENPOINT APP」後，可點擊首頁「i珍食」搜尋附近門市即期食品庫存

i珍食地圖

image source:Facebook／7-ELEVEN

＃全家｜友善時光

優惠時段：

每日上午10時至下午17時（飯糰、壽司、手卷）、下午17時至晚上24時

優惠價格：

即期商品享7折優惠

全家便利商店APP：

下載「全家便利商店APP」後，可點擊「地圖趣」中「友善時光地圖」搜尋附近門市即期食品庫存

全家友善時光地圖

image source:Facebook／全家Family Mart

＃萊爾富｜惜福食堂

優惠時段：

每日下午18時至晚上24時

優惠價格：

即期食品享7折優惠

萊爾富

image source:Facebook／萊爾富超商Hi-Life

＃OK｜即期品限定

優惠時段：

每日下午16時30分至晚上22時30分

優惠價格：

即期食品享6折優惠

OK超商

image source:翻攝Google街景地圖

＃全聯｜珍惜食物愛護地球

優惠時段：

每日下午16時至晚上23時

優惠價格：

即期食品享6折優惠

全聯珍惜食物愛護地球

image source:翻攝Google街景地圖

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萊爾富超商 便利商店

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