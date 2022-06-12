聽新聞
test
0:00 / 0:00
假日信義威秀影城人潮曝光 醫直呼：台北已感受不到疫情緊繃
國內新冠肺炎疫情持續延燒，每日本土病例飆破萬例，不少人也不幸於這波病毒中染疫。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇日前在臉書貼出一張照片，可以看見信義區威秀影城擠滿人潮，甚至有網友直呼「認真感受不到疫情氛圍！」
陳昶宇醫師日前在臉書「陳昶宇醫師—胃腸肝膽 消化內科」發出貼文，從照片中可以看見信義區的威秀影城充滿人潮，連購票隊伍都排很長，讓他忍不住在貼文中寫道「每天確診8萬人？疫情緊繃的氛圍？拍謝台北市已經感受不太到囉」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「餐廳跟電影院已經都客滿，還要排隊，人潮滿滿」、「心防已經突破，與世界接軌，進行一場與病毒共存的嶄新階段」、「放假來看電影囉」、「現在疫情換南部了」、「台北已經不是熱區了，目前輪到台中和高雄當爐主」、「剛好剛剛從這邊看完電影出來，認真感受不到疫情氛圍」。
另外，有網友在留言區貼出南部夜市的人潮照片，可以看見現場人非常多，彼此間也沒有所謂的社交安全距離，該名網友也寫道「南部從頭到尾都沒恐慌過」，陳昶宇醫師則說「看來還恐慌的地方不多了，其中包括長輩的Line群組」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言