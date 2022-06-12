假日信義威秀影城人潮曝光 醫直呼：台北已感受不到疫情緊繃

國內新冠肺炎疫情持續延燒，每日本土病例飆破萬例，不少人也不幸於這波病毒中染疫。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇日前在臉書貼出一張照片，可以看見信義區威秀影城擠滿人潮，甚至有網友直呼「認真感受不到疫情氛圍！」

陳昶宇醫師日前在臉書「陳昶宇醫師—胃腸肝膽 消化內科」發出貼文，從照片中可以看見信義區的威秀影城充滿人潮，連購票隊伍都排很長，讓他忍不住在貼文中寫道「每天確診8萬人？疫情緊繃的氛圍？拍謝台北市已經感受不太到囉」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「餐廳跟電影院已經都客滿，還要排隊，人潮滿滿」、「心防已經突破，與世界接軌，進行一場與病毒共存的嶄新階段」、「放假來看電影囉」、「現在疫情換南部了」、「台北已經不是熱區了，目前輪到台中和高雄當爐主」、「剛好剛剛從這邊看完電影出來，認真感受不到疫情氛圍」。