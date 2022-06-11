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為了國慶焰火 五分車延駛高鐵嘉義站8月通車

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台糖蒜頭糖廠蔗埕園區觀光五分車。圖／嘉縣府提供
台糖蒜頭糖廠蔗埕園區觀光五分車。圖／嘉縣府提供

今年國慶焰火在嘉義縣故宮南院施放，縣府規畫外縣市遊客搭高鐵到太保市嘉義站下車，轉乘延駛高鐵站的台糖蒜頭糖廠觀光五分車，在終點站蔗埕園區下車，步行到隔壁故宮園區觀賞高空焰火。

縣府4年前提台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站計畫，獲當時行政院長林全支持，編預算推動全國首例糖鐵連接高鐵前瞻軌道建設，台糖委託鐵道局規畫設計，去年9月施工，全長1.8公里軌道舖設完成大半，跨越台18線道軌道舖設最近完工，全部工程將提前在8月完工。

施工單位目前趕工進行糖鐵沿線，共4座無人看管的平交道號誌設置，施工人員說，無人看管平交道號誌與台鐵相同，採自動化柵欄號誌，五分車通過前，號誌會發出警告聲響，提醒人車停止前進，停、看、聽。

嘉縣全新重舖五分車軌道，軌道及枕木都是國產材料，軌道鋼材接合施工，軌距寬762公厘，枕木用混凝土材料，舖軌道施工與台鐵相同，台鐵軌道有專用路權，嘉縣五分車軌道舖設跨越保鐵一號、十二號及台18線路口。

國慶焰火規畫施放地點在故宮南院園區外台糖地，觀賞舞台在園區。縣長翁章梁說，縣府規畫外縣市遊客搭高鐵到嘉義站下車，轉乘五分車，在終點站蔗埕園區下車，步行到隔壁故宮園區觀賞高空焰火。故宮南院說，故宮博物院民國14年10月10日成立，國慶日也是故宮生日，故宮配合國慶焰火，將擴大辦理10月故宮亞洲藝術節等相關活動」。

台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站前瞻軌道建設，跨越台18線道軌道舖設最近完工。記者魯永明／攝影
台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站前瞻軌道建設，跨越台18線道軌道舖設最近完工。記者魯永明／攝影
台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站前瞻軌道建設，跨越台18線道軌道舖設最近完工。記者魯永明／攝影
台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站前瞻軌道建設，跨越台18線道軌道舖設最近完工。記者魯永明／攝影
台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站前瞻軌道建設，跨越台18線道軌道舖設最近完工，目前趕工進行糖鐵沿線無人看管平交道號誌設置。記者魯永明／攝影
台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站前瞻軌道建設，跨越台18線道軌道舖設最近完工，目前趕工進行糖鐵沿線無人看管平交道號誌設置。記者魯永明／攝影

故宮南院 高鐵 國慶

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