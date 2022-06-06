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「初魚」新北首店進駐宏匯廣場 新北人消費強客單趕超台北

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
初魚以雙品牌「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」新北首店插旗宏匯廣場。圖／宏匯廣場提供
初魚以雙品牌「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」新北首店插旗宏匯廣場。圖／宏匯廣場提供

近年以當日選材、急鮮進貨的無菜單料理聲名大噪的「初魚料亭」，6月以雙品牌「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」新北首店插旗宏匯廣場，進駐一樓門面位置。初魚創辦人朱霆理表示，會進駐宏匯除了商場提供的店面完整性之外，新莊周邊「新三蘆五泰」地區也是新北非常有潛力的地區，加上周遭坐擁豪宅客層，自6月1日營運以來，發現新北客人踏進初魚的消費力強勁，初魚在宏匯廣場客單價近2,300元，甚至超過台北平均客單2,100元。初魚在宏匯廣場43坪的空間，目前為業績坪效最高的店，預計一個月業績可達600萬。

初魚創辦人朱霆理1981年生，創業過程頗傳奇，6年前創業時以35萬資金在泰順街開了「初魚」首店，店內裝潢甚至是自己與父親一手包辦，短短時間目前展店數「初魚鮨」有7家、「初魚鐵板燒」有9家，共16家是目前無菜單料理在台灣發展最多店舖的品牌。加進宏匯據點後，初魚一年營收拚7億。

初魚百貨首店進駐新光三越A9後把初魚名號一舉打響，至今各界邀約招手不斷，朱霆理指出，目前北中南都有展店計畫，且台中、台南、高雄等南部展店會比台北還快，接下來在板橋大遠百也有展店計畫，預計明年底要展店至30家，甚至計畫三年後拚上市。

宏匯廣場總經理崔梅蘭形容「宏匯廣場是附近豪宅的廚房」，初魚的展店也偏好周邊有豪宅聚落，目前的展店計畫也偏好與百貨商場合作。彼此的合作，在宏匯廣場積極運作下，雙方一拍即合。6月開幕以來，平日預定皆滿席，預約也排到2周後。

朱霆理認為，初魚滿足了客人最講究的「食材新鮮與當季食材做出變化」，初魚光是食材成本就占了5成之多。疫情期間，初魚還能持續展店，難道沒有遇到缺工問題？朱霆理回覆，其實我們員工月薪平均近6萬，店長月薪破10萬，外場月薪平均也有4萬到4萬5千元，其實薪資水準比鼎泰豐還高。初魚的食材有9成以日本進口食材為主，疫情期間食材成本大大漲3成，不得不把價位從每人1,150元漲至1,600元，但調漲價格同時，我們也為員工調漲薪水。

初魚宏匯廣場店外觀打造鳥居迎賓，「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」各有兩室包廂，共計32席座位。消費價位為每人1,600元再加10%服務費，約可吃到18道料理。繼初魚首度進駐新北後，宏匯廣場接下來餐飲新品牌還包括「乾杯」、「黑毛屋」7月進駐7樓開幕，9月還有「點點心」旗下的「忠青商行」進駐開幕。

初魚相當重視食材新鮮度，食材成本維持在5成。記者江佩君／攝影
初魚相當重視食材新鮮度，食材成本維持在5成。記者江佩君／攝影
初魚進駐宏匯廣場後，目前平日皆滿席，預約也排到2周後。記者江佩君／攝影
初魚進駐宏匯廣場後，目前平日皆滿席，預約也排到2周後。記者江佩君／攝影
初魚鐵板燒宏匯廣場店設有專屬包廂。圖／宏匯廣場提供
初魚鐵板燒宏匯廣場店設有專屬包廂。圖／宏匯廣場提供
初魚鮨宏匯廣場店座位席15席，另有專屬包廂。圖／宏匯廣場提供
初魚鮨宏匯廣場店座位席15席，另有專屬包廂。圖／宏匯廣場提供
初魚進駐宏匯廣場後，目前平日皆滿席，預約也排到2周後。記者江佩君／攝影
初魚進駐宏匯廣場後，目前平日皆滿席，預約也排到2周後。記者江佩君／攝影

新北 品牌 疫情

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