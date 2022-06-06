連假躲疫情 高公局統計端午交通量減少12％

交通部高公局統計，今年3天端午節連假期間，平均每日國道全線雙向交通量為94.6百萬車公里(mvk)，較疫情前108年端午節連假同期減少12%，顯示本次連假仍有部分民眾受新冠疫情影響返鄉及旅遊意願。

高公局說，交通量統計方面，連假期間每日雙向交通量介於91.3~96.3mvk之間，平均交通量為94.6mvk，較108年同期平均107.3mvk減少12%。

其中，南向交通量以首日53.0mvk最高，北向以收假日之53.6mvk最高，雙向以收假日96.3mvk最高，為平日的1.1倍；另國5平均交通量為2.9mvk，與108年同期平均之2.9mvk相近，惟仍為國5平日的1.1倍。

高公局說，這次連假國道肇事件數單日最高達144件，較108年端午節連假單日最高125件增加15%，影響國道車流甚鉅。

高工局說，國道行車情形，端午節連假每日壅塞比例(即每半小時行駛速率低於40公里之路段與時段占全路段全日比例)介於0.4~0.6%之間，平均為0.5%，與108年平均1.1%相比，國道整體壅塞程度減輕。

國5交通狀況部分，連假通過雪山隧道交通量平均為6.8萬輛次，與108年同期相近，南向在實施匝道封閉管制下，整體路況大致正常，第1日南向尖峰日壅塞比例為0%，較108年同期的50%明顯改善；北向在實施高乘載管制下，第2、3日北向尖峰日平均壅塞比例為20%，與108年同期相近。