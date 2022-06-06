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南橫28公里處因雨土石崩落 高雄僅開放到天池
南橫公路近期受下雨影響，土石潮濕易崩落，公路總局甲仙工務段保全人員今天上午朝巡發現南橫公路105臨28.6公里處有土石崩落，高雄端僅開放到天池，台東往高雄則僅開放到埡口。
南橫公路梅山口至向陽端睽違12年，自今年5月開放後熱度不減，端午連假3天每天都約有上千車次不畏降雨及疫情上山，有民眾今天抵達天池段準備到大關山隧道一睹南橫之美，卻發現大塞車，無法再往前走，一問才得知因為土石崩落，天池往東封閉。
甲仙工務段段長陳正偉表示，近期山區經常有短時強降雨，南橫沿線常出現土石崩落狀況，而105臨28.6公里處鄰近檜谷，本身地質就較不穩定，今天上午保全人員朝巡發現土石崩落，目前已出動怪手前往清除，高雄往台東端僅開放到天池，天池至埡口段的12公里暫時封閉。
陳正偉表示，因這幾天還是持續有降雨機率，為避免土石再度崩落造成用路人危險，今天預估將不開放天池至埡口段，台東端則開放到埡口，提醒用路人注意。
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