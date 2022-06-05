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趕明天上班！ 國5北向深夜「紫爆」 車速剩11公里
今天是端午連假最後一天，國道一早就湧現北返工作車潮，根據交通部高公局即時路況顯示，直到深夜10時國5仍狂塞，其中北向宜蘭往頭城「紫爆」、時速僅11公里，頭城往坪林交控時速也只有37公里，用路人龜速前進；其餘路段大致正常，車速都有40公里以上。
高公局表示，今天截至下午5時，國道交通量為60.7百萬車公里，預估全日交通量為113百萬車公里。
另外，今日下午2時3分國1北向209.6公里發生3小客車追撞事故佔用內線，造成回堵2公里；下午3時10分國5北向31.9公里發生3自小客車追撞占用內車道，造成回堵1公里；下午3時24分國1北向260.2公里發生2小客車追撞占用外側車道，造成回堵5公里，事故均已排除，但均影響國道行車順暢。
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