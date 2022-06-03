石門水庫水情好遊艇業苦哈哈 盼熱氣球節帶動來客人潮

桃園石門水庫今年水情正好，不過因疫情影響近2個月為疫情以來來客量最低，跌落2成以下，往年6月開始為旺季，卻不見生意有起色，桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春表示，桃禧漫遊渡假露營區將開幕，6月18至26日桃市府觀旅局也將舉行熱氣球節，盼能帶動遊湖觀光。

石門水庫相較去年逼近滿水位，不過受疫情影響，觀光遊湖遊客少了許多，陳咪春指出，今年過年期間淡季都還有3至4成的遊客，近2個月生意影響甚劇，生意跌至低谷，2020年5月有19132人次乘船，去年三級警戒全面停擺，今年5月僅1718人，往年6月旺季開始，遊客陸續增加，現在仍見不到。

陳咪春表示，船長的薪水為石門水庫收門票後，由北水局再撥給公會發放，現在船長一個月薪水僅能領到1萬多元，且船班銳減，這周有3天是阿姆坪及大壩碼頭都沒有船班的窘境，希望這次連假能帶回一些人潮。

至於旅遊溪州服務區的桃禧漫遊渡假露營區將在7月開幕，加上睽違2年即將舉辦的石門水庫熱氣球嘉年華也將在6月18至26日於石門水庫南苑生態公園登場，今年活動以恐龍為題，邀請到從來沒有在台灣亮相過的2個恐龍熱氣球，想一睹熱氣球魅力的民眾可到石門水庫體驗熱氣球的魅力。