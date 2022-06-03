端午節野生動物園特製動物端午大餐 小動物吃得很開心
台南學甲頑皮世界野生動物園為讓區內動物們也能過個好端午節，今天舉辦「粽夏綠洲派對」，動物廚房特別替動物們準備「特製粽子大餐」，浣熊、狐獴、水豚、天竺鼠等都能吃到和平常餐點截然不同的端午大餐，出現有趣畫面。
園方表示，一般粽子是用糯米製成，但動物們不見得能吃，動物營養師必須想辦法將糯米改成地瓜或洋菜粉等，具有黏性或塑形特性的食材。像是浣熊喜愛水果又怕熱，園方就特別為牠們準備了消暑的果凍水果粽。
陸龜是素食主義者，見到加了胡蘿蔔、地瓜泥的特製粽子，立刻開心大啖起來；喜歡成群結隊的天竺鼠們則是圍成一圈，一起享用專屬超迷你特製粽，餵食器的外型還被做成龍舟造型，讓遊客們直呼這畫面太萌。
園方表示，今天起一連三天至5日連假期間，將首度開放全新動植物區「古掌聚落」，遊客可進入剛落成的聚落新居，參觀各種沙漠動物們以及他們的新家，假日限定的綠洲水樂園也將於連假開放，整個園區內充滿仲夏歡樂氣氛。
活動期間動物解說將從早上10點至下午4點，分別有紅鶴、蘇卡達象龜、狐獴、藪貓、黑腳企鵝等動物介紹，讓民眾進一步了解各種動物資訊；另在水樂園旁草地舉行「粽夏喵星花園」消費滿額抽活動，園內消費單筆達200元就可以抽獎，有全聯禮券8千元及各種紀念好禮，在Google打卡還能獲得限量小禮物。
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