端節連假第一天南投各景點逐漸回溫 訂房率將近八成
端午連假首日，南投縣各風景區人潮逐漸回溫，各景點訂房住宿率平均7到8成，溪頭預估今日入園數可達5000人，但清境農場上午遊園人數只有600人，不過目前台14甲線合歡山北峰紅毛杜鵑花陸續綻開，公路總局連假期間每日上午實施高乘載，開放搭乘3人以上小客車通行，太管處一早回報，小風口上停車場的已滿，下停車場小車格已滿。
玉管處表示，國人熱愛登山，玉山主峰線的排雲山莊，平常日申請入住隊伍多半在200隊以下，今天端午節就有616隊、2858人提出申請，但中籤率只有2.8%，明天更多達849隊、4082人申請，也是今年農曆春節以來，單日申請人數最爆量的一次。
溪頭園區指出，跑不了高山，不少民眾今天選擇來溪頭山林健行，上午統計入園遊客人數大約2700人， 預估全天的入園數大約是5000人；連帶促成端午連假前二天園區內的住宿率恢復到大約7至8成；反觀日月潭風景區各重要景點上午未見人潮，遊客數總計只有6773人，日管處表示，只有平日的三成。
清境農場的綿羊秀、青青草原、天空步道、觀山牧區、小瑞士花園等，一直都是最受遊客青睞的景點，近來隨著合歡山杜鵑花季，及夏季觀星的景點加入，但自疫情擴大以來，目前假日不到1000人，平日更平均只有200人，是過去的兩成而已，不過今天上午遊園人潮已有600人，平均住宿率約77%。
配合端午節連續假期，公路總局為維持台14甲線交通安全與順暢，連假3天期間，翠峰至武嶺路段每日6時至11時持續實施高乘載，開放搭乘3人以上小客車通行、客運接駁車及乙類大客車則不受限制，高乘載管制間警方將視現場壅塞情形啟動每10分鐘放行20輛，提醒用路人應遵守管制措施，切勿逆向超車或違規停車。
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