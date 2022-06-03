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端午連假受疫情影響小 武陵、福壽山農場住宿率皆破9成

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
武陵農場端午連假住宿率仍達約9成。圖／武陵農場提供
武陵農場端午連假住宿率仍達約9成。圖／武陵農場提供

端午連假今開跑，揮別上週梅雨滂沱，不少民眾選擇出門，迎接艷陽高照的好天氣，台中武陵農場繡球花盛開，連假首日住宿率達9成2，第2天也有約9成；福壽山農場雖受疫情影響，住宿率較往年下滑約略3%，但連假頭2日也有約9成7住宿率。

國內新冠疫情進入高原期，不少旅遊業者大受影響，咬牙苦撐，但武陵農場端午連假期間住宿率仍高達9成；武陵農場副場長胡發韜表示，端午連假期間，武陵農場住宿率第1天約9成2、第2天有9成，第3天則因返鄉工作等因素，住宿率來到3成1。

胡發韜分析，武陵農場因交通關係，客群主要以北部為主，約佔6成，近期北部疫情較趨緩，國人第三劑疫苗施打率提高，加上端午連假天氣狀況良好，農場又適逢繡球花盛開時期，很適合外出踏青旅遊。

胡發韜提到，武陵農場現值繡球花盛開時期，色彩鮮豔的花，顆顆比手掌大、比臉大，加上農場地勢關係，呈現出「繡球花強瀑布」美景，遊客可至身在2至5公尺高的花瀑中拍照，預計6月中旬將滿開至7月初，是農場內期間限定的打卡熱點。

福壽山農場端午假期住宿率頭兩天也達9成7；福壽山農場副場長王仁助表示，過往端午連假住宿都是滿房，但也有不少民眾擔心疫情，有零星退房狀況，所以下滑約3%，但住宿率仍有9成7。近幾日山上氣候穩定，晴空萬里，預估連假首日入場遊客將達250至300位。

王仁助提到，農場平日時間住宿率，近期就腰斬一半，過往皆還有約5成，但受疫情影響，少了團客族群，平日住宿率僅剩約2成5。

福壽山農場至6月中旬，開有整片山坡鮮紅、象徵和平之花的「虞美人」，花賞花期從5月底到6月中旬，民眾若想欣賞鮮紅的花坡，想放鬆避暑山林，不妨走進福壽山農場悠度連假時光。

武陵農場因氣候關係，繡球花綻放狀況良好，朵朵都比手掌大。圖／武陵農場提供
武陵農場因氣候關係，繡球花綻放狀況良好，朵朵都比手掌大。圖／武陵農場提供
武陵農場繡球花預計6月中旬將滿開至7月初，色彩鮮豔的花，顆顆比手掌大、比臉大，遊客可至身在2至5公尺高的花瀑中拍照。圖／武陵農場提供
武陵農場繡球花預計6月中旬將滿開至7月初，色彩鮮豔的花，顆顆比手掌大、比臉大，遊客可至身在2至5公尺高的花瀑中拍照。圖／武陵農場提供
福壽山農場虞美人花，賞花期從5月底到6月中旬。圖／福壽山農場提供
福壽山農場虞美人花，賞花期從5月底到6月中旬。圖／福壽山農場提供
「虞美人」原產於歐亞大陸，被人們稱為「退伍軍人之花」或「和平之花」。圖／福壽山農場提供
「虞美人」原產於歐亞大陸，被人們稱為「退伍軍人之花」或「和平之花」。圖／福壽山農場提供

武陵農場 連假 疫情

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