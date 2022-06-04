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口碑／「被小籠包耽誤的炒飯店」鼎泰豐炒飯到底多好吃？6大關鍵字告訴你

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：鼎泰豐官網

文/徐暘甯

職業百百種，各行各業都有自己的強項，尤其是餐飲業通常都有「明星主打商品」。不過，有時候主打商品並不等於熱賣商品，讓顧客戲稱為「被ＸＸ耽誤的ＯＯ店」，以中式料理聞名國際的「鼎泰豐」，也在網友的點名行列中，到底是哪一樣商品讓饕客們念念不忘、大力推崇呢？

image source：鼎泰豐官網

誤會自己的招牌商品？網友點名：肯德基、IKEA、鼎泰豐

網路上經常出現「被ＸＸ耽誤的ＯＯ店」的說法，主要是用來戲稱各家品牌「熱賣卻非主打」商品行銷策略，像是「肯德基，被炸雞耽誤的蛋塔店」、「屋馬，被燒肉耽誤的雞湯店」、「IKEA，被傢俱耽誤的肉丸店」等等......，不少網友笑說這些品牌「都誤會了自己的招牌商品」。

就連外國觀光客來台必訪的美食，長期穩居《DailyView網路溫度計》中式連鎖網路口碑排行榜冠軍寶座的鼎泰豐，也在名列其中，被認為是「被小籠包耽誤的炒飯店」，究竟鼎泰豐炒飯的魅力何在？居然可以蓋過招牌黃金18折小籠包的光環嗎？

▲「鼎泰豐」位居網路溫度計的中式連鎖網路口碑第1名。

image source：《DailyView網路溫度計》中式連鎖網路口碑排行（2022/03/04~2022/06/01）

6個關鍵字看鼎泰豐炒飯到底多好吃？

鼎泰豐最知名的料理除了小籠包，「炒飯」也非常具備人氣。時不時就有網友因為太想吃鼎泰豐的炒飯，上網求助鼎泰豐師傅線上教學，希望在家也可以神還原這道好滋味。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，有關「鼎泰豐炒飯」近一年的熱門關鍵字中，佔最大比例的是「好吃」，其他像是「美味」、「經典」、「招牌」、「香氣」、「美食」等詞彙也有一定討論度，可見鼎泰豐炒飯在饕客們心中的高度評價，也難怪會被戲稱是「被小籠包耽誤的炒飯店」了。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年6月2日至2022年6月1日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鼎泰豐炒飯』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1  熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。


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