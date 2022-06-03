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端午連假首日 南迴交通「超順暢」大武台東45分鐘到

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
觀光景點「多良火車站」因受疫情影響，關閉休園不對外開放。記者尤聰光／攝影
觀光景點「多良火車站」因受疫情影響，關閉休園不對外開放。記者尤聰光／攝影

端午節3天連假首日，台東天氣非常好，南迴公路台東端交通非常順暢，從大武到台東市區45分鐘車程就到，比去年縮短25分鐘。駕駛說「可能受疫情影響，大家出遊意願低」。

警方表示，原本預估9點過後南迴公路台東端北上方向車流增加，但似乎沒有想像多，沿線相當順暢，車速平均都有60至70公里；尖峰時段落在明、後天上午9點到12點，下午3點至晚上8點，5日南下車流將會變多。

端午連假，公路總局第三區養護工程處對南迴公路金崙風景區、多良火車站，以及花東縱谷的金城武樹附近池上街道、關山鎮街道等易壅塞路段，完成相關疏導和管制、配套措施。

民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。另瓶頸路段則實施車道漸變措施，維持車流順暢。

「沿線沒有車潮，很好開。」劉姓駕駛說，可能疫情關係，大家都不太願意出來玩，和去年端午節相比，真的差很多，從大武到台東市區開45分鐘就到了，去年還要70分鐘呢。

而台東疫情持續增溫，太麻里鄉公所擔心疫情擴散，原定關閉7天至6月1日的觀光景點「多良火車站」，持續關閉休園，端午連假未開放，呼籲遊客不要前往，以免撲空。公所表示，將視疫情發展，在研議開放時間。

端午節3天連假首日，台東天氣非常好，南迴公路台東端交通非常順暢，從大武到台東市區45分鐘車程就到，比去年縮短25分鐘。駕駛說「可能受疫情影響，大家出遊意願低」。記者尤聰光／攝影
端午節3天連假首日，台東天氣非常好，南迴公路台東端交通非常順暢，從大武到台東市區45分鐘車程就到，比去年縮短25分鐘。駕駛說「可能受疫情影響，大家出遊意願低」。記者尤聰光／攝影
台東疫情持續增溫，太麻里鄉公所擔心疫情擴散，原定關閉7天至6月1日的觀光景點「多良火車站」，張貼告示持續關閉休園，端午連假未開放，呼籲遊客不要前往，以免撲空。記者尤聰光／攝影
台東疫情持續增溫，太麻里鄉公所擔心疫情擴散，原定關閉7天至6月1日的觀光景點「多良火車站」，張貼告示持續關閉休園，端午連假未開放，呼籲遊客不要前往，以免撲空。記者尤聰光／攝影

台東 疫情 連假

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