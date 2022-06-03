聽新聞
test
0:00 / 0:00
端午連假首日 南迴交通「超順暢」大武台東45分鐘到
端午節3天連假首日，台東天氣非常好，南迴公路台東端交通非常順暢，從大武到台東市區45分鐘車程就到，比去年縮短25分鐘。駕駛說「可能受疫情影響，大家出遊意願低」。
警方表示，原本預估9點過後南迴公路台東端北上方向車流增加，但似乎沒有想像多，沿線相當順暢，車速平均都有60至70公里；尖峰時段落在明、後天上午9點到12點，下午3點至晚上8點，5日南下車流將會變多。
端午連假，公路總局第三區養護工程處對南迴公路金崙風景區、多良火車站，以及花東縱谷的金城武樹附近池上街道、關山鎮街道等易壅塞路段，完成相關疏導和管制、配套措施。
民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。另瓶頸路段則實施車道漸變措施，維持車流順暢。
「沿線沒有車潮，很好開。」劉姓駕駛說，可能疫情關係，大家都不太願意出來玩，和去年端午節相比，真的差很多，從大武到台東市區開45分鐘就到了，去年還要70分鐘呢。
而台東疫情持續增溫，太麻里鄉公所擔心疫情擴散，原定關閉7天至6月1日的觀光景點「多良火車站」，持續關閉休園，端午連假未開放，呼籲遊客不要前往，以免撲空。公所表示，將視疫情發展，在研議開放時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言