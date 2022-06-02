影／清境農場因疫情人流大減剩20% 即日起恢復全新馬術秀

高海拔的清境農場，是台灣三大高山農場之一，但受到新冠疫情的侵擾，民眾害怕出外旅遊下，副場長林俊雄表示，園區遊客數直直下降，到過去的20%，面對清涼一夏的季節，即日起恢復每日精彩絕倫馬術秀表演，結合原有的綿羊秀、青青草原景點，讓民眾一周走出戶外大自然抗疫。

清境農場是全台最具北歐風光的熱門旅遊景點，每年暑假盛事，就是全家人看著美麗的綿羊造景，及五彩繽紛的風車乘風吹轉，觀看漫步清境成群的羊在大草原上遊走，沿著天空步道，不時還可以和綿羊做近距離的接觸。

副場長林俊雄指出，清境農場綿羊秀、青青草原、天空步道、觀山牧區、小瑞士花園等， 都是最受遊客青睞的內容，近來隨著合歡山杜鵑花季，及夏季觀星的景點加入，假日每天平均都有5000人入場，平日也有1000人，但疫情加遽以來，目前假日不到1000人，平日更平均只有200人，景況大不如前。