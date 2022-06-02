快訊

強尼戴普官司還沒結束！安珀赫德證實上訴「法官解讀錯誤」

土石流淹沒鐵軌列車緊急剎車 宜蘭龜山大里段單線通行

新北市府首次提供「81分鐘」錄音檔 恩恩爸拒聽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／清境農場因疫情人流大減剩20% 即日起恢復全新馬術秀

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
清境農場受到新冠疫情影響，園區遊客數直直下降到過去的20%，即日起恢復每日精彩絕倫馬術秀表演。圖／清境農場提供
清境農場受到新冠疫情影響，園區遊客數直直下降到過去的20%，即日起恢復每日精彩絕倫馬術秀表演。圖／清境農場提供

高海拔的清境農場，是台灣三大高山農場之一，但受到新冠疫情的侵擾，民眾害怕出外旅遊下，副場長林俊雄表示，園區遊客數直直下降，到過去的20%，面對清涼一夏的季節，即日起恢復每日精彩絕倫馬術秀表演，結合原有的綿羊秀、青青草原景點，讓民眾一周走出戶外大自然抗疫。

清境農場是全台最具北歐風光的熱門旅遊景點，每年暑假盛事，就是全家人看著美麗的綿羊造景，及五彩繽紛的風車乘風吹轉，觀看漫步清境成群的羊在大草原上遊走，沿著天空步道，不時還可以和綿羊做近距離的接觸。

副場長林俊雄指出，清境農場綿羊秀、青青草原、天空步道、觀山牧區、小瑞士花園等， 都是最受遊客青睞的內容，近來隨著合歡山杜鵑花季，及夏季觀星的景點加入，假日每天平均都有5000人入場，平日也有1000人，但疫情加遽以來，目前假日不到1000人，平日更平均只有200人，景況大不如前。

清境農場表示，原有的馬術秀是邀請哈薩克團隊長期駐演，這次特別聘請來自蒙古的國際級馬術特技表演團隊演出，精彩內容有加拿大皇家騎警隊旗隊分列式，以及國內第一次在表演5人雙馬疊羅漢、3人連續蜻蜓點水上馬、馳馬穿繞頸、前滾翻下馬、馳馬雙人倒立、馳馬凌空盤旋、高空紅彩帶瑜珈與馳馬反身拖行等，高難度特技馬術展演。

清境農場受到新冠疫情影響，園區遊客數直直下降到過去的20%，即日起恢復每日精彩絕倫馬術秀表演。記者黑中亮／攝影
清境農場受到新冠疫情影響，園區遊客數直直下降到過去的20%，即日起恢復每日精彩絕倫馬術秀表演。記者黑中亮／攝影
清境農場受到新冠疫情影響，園區遊客數直直下降到過去的20%，即日起恢復每日精彩絕倫馬術秀表演。記者黑中亮／攝影
清境農場受到新冠疫情影響，園區遊客數直直下降到過去的20%，即日起恢復每日精彩絕倫馬術秀表演。記者黑中亮／攝影

清境 天空步道 疫情

延伸閱讀

夏日出遊 HotelsCombined嚴選新興避暑城市

田徑／陳奎儒備戰世錦賽 上清境跑山

田徑／陳奎儒13秒54摘金不滿意 下周上清境高地訓練

馬術／黃啟芳出席瑞士年會論壇 IOC定FEI為巴黎奧運督導

相關新聞

端午連假將至 公路總局提醒3活動路段易塞車

明天起就是為期3天的端午連假，公路總局提醒，6月3日至6月4日淡水清水巖祖師遶境，鄰近的台2線、台2乙線；福隆沙雕季鄰近...

保護合歡山暗空公園 停車3分鐘未熄燈罰1千

合歡山2019年成為台灣首座國際暗空公園，清境地區居民商家達成提早關燈默契，南投縣府也訂出「南投縣合歡山暗空公園管理自治...

新北、宜蘭留意大雷雨 12縣市慎防大雨

中央氣象局今天表示，午後對流發展旺盛，針對新北、宜蘭發布大雷雨訊息，宜蘭並有豪雨發生的機會，新北、桃園等12縣市防大雨

遊覽車出車率不到1成 交通部擬減徵第3季汽燃費

國內新冠肺炎本土疫情持續延燒，指揮中心雖未宣布將防疫警戒升級，但民眾大多都已「自主升級」紛紛減少出遊活動，使得全台目前近...

醫曝兒童染疫4大特殊症狀 警訊徵兆一次看懂

有兒科醫師觀察各國兒童染疫症狀，發現哮吼症、神經學症狀、心肌炎明顯增加，且部分年齡層連症狀都有細微差異，染疫6週內也須提...

迎端午吃粽嗑斷牙 牙醫：千萬別做這動作

端午節不免俗會吃粽，但牙醫指出，有患者大口吃粽時，牙齒當場斷裂，缺牙有礙門面，牙醫也提醒，吃完粽子馬上刷牙，會導致口腔內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。