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遊覽車出車率不到1成 交通部擬減徵第3季汽燃費
國內新冠肺炎本土疫情持續延燒，指揮中心雖未宣布將防疫警戒升級，但民眾大多都已「自主升級」紛紛減少出遊活動，使得全台目前近1萬5000輛遊覽車出車率不到1成，業者叫苦連天。據了解，交通部已跟遊覽車業者交換意見，規畫依照出車數量減徵今年第3季汽燃費，總計約減徵8900萬元，待公布後實施。
交通部為支持遊覽車業者度過本土疫情難關，已達成共識將實施第3季汽燃費減免方案，預計從今年7至9月實施，減徵幅度則以業者的出車比例為依據，出車數量維持7成以上的業者減半徵收，出車7成以下的業者則是免徵收汽燃費，藉此協助業者度過疫情下的困境。
中華民國遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞說，感謝政府願意協助業者，也盼行政院能看見百工百業受疫情衝擊的現況，挹注更多振興預算協助業者。雖然防疫警戒沒有升級，但民眾大多都自動升三級，減少移動，使得遊覽車業現在的出車率不到1成，幾乎僅剩接駁交通車有生意。
魯孝亞也說，交通部能減免第3季汽燃費對業者有幫助，但遊覽車每個月仍有貸款、薪資、租金等開銷；車子開出去也會有國道通行費、油料等支出。他認為，既然政府目標是要振興產業，那可以透過補貼來降低業者成本壓力，業者才能更有意願在疫後招攬生意、達到真正的振興。
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