每到端午分外紅！關於粽子的五大熱議話題

端午連假就快到了，端午所流傳下來的傳統習俗，包括划龍舟、戴香包、掛艾草、喝雄黃酒、立蛋、喝午時水，最歷久不衰的就是吃粽子了。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起來了解關於端午，大家最常討論的五大話題。(調查區間：2020/5/23-2022/5/23)

＃南方粽北方粽口味哪不同(聲量：102,950筆)

每年一到端午最熱門的討論就是粽子的口味和派別，南北粽各有擁護者，PTT也總是會討論到底支持哪一派，甚至還有南北大PK的評比文。專業網友點出南北粽最快的分辨點：

北部粽是蒸煮，南部粽是水煮。 北部粽不一定有醬汁，南部粽幾乎都有醬汁。 北部粽通常是褐色的桂竹葉，南部粽通常是綠色的麻竹葉。 北部粽是熟糯米加醬料炒熟後，包入香菇、栗子、鹹蛋黃、五花肉。 南部粽是生糯米加上滷好的餡料，分成只包花生的菜粽，加上以肉為主的肉粽。

image source：劉家肉粽

#三餐吃到飽、熱量有多少(聲量：17,006筆)

每逢端午很多人的惡夢就是「肉粽吃到吐」、「三餐吃粽子」，不管是自家包的還是朋友送的，一不小心就要餐餐吃才吃得完，也衍伸出很多爆笑梗圖。鄭欣宜營養師也曾撰文提醒大家，不管是南部或北部粽，一顆鹹粽的熱量在450~600卡左右，相當於一個便當，可以當正餐，但不要一天吃太多顆，會攝取太多的熱量。

#立蛋成功、轉運好時機(聲量170,797筆)

沒想到端午討論度最高的就是立蛋！民間習俗中，一年之中只有端午節的正午時分可以立蛋，命理師解釋因為端午節陽氣最旺，只要在中午把蛋立起來，就會好運一整年。根據史料紀載，立蛋是從4000年前開始在中國流行，當時為了慶祝春天的到來，「春分到、蛋兒俏」於是一直流傳至今。

【網路溫度計】提醒您－

◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信

image source：網友提供

＃連假要不要返家(聲量：99,389筆)

這兩年因為新冠肺炎疫情反覆，今年五月染疫人數破萬，連帶影響到端午連假返鄉的意願，2021年五六月也正好三級警戒，全台瀰漫著一股「該不該回家」、「該不該返鄉和家人一起吃粽」警戒氣氛，討論聲量衝上九萬多筆。

#防疫大趨勢、線上活動多(聲量14,445筆)

這兩年因為疫情關係，很多人在家過節，企業品牌開辦許多線上活動讓民眾一起參與，像是信義房屋就特別推出「幸福粽舖師」線上活動，在APP上點選喜愛的粽子種類及食材，完成後分享即可抽台北國賓大飯店五星頂級粽禮盒(價值6000元)，不僅內容有趣、獎品也相當有看頭。

此外信義房屋也表示，過去搭配節慶都會有實體活動，但今年遇上疫情需減少實體接觸，因此也開發DIY材料包並搭配開箱影片，讓親子可在家手作，而為了呼應夏日節慶氣氛，設計彈珠檯與蝶谷巴特DIY材料包；特別的是，呼應永續意識，因此DIY材料包除去節慶元素，讓小朋友製作完成後，可以永續使用，提升親子居家互動，避免一次性浪費，落實「永續好生活」。(參加辦法：5月12日至8月15日下載信義房屋APP，填寫完整資料，即可登記領取材料包，實際領取狀況依各分店為主。)

image source：信義房屋

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年05月23日至2022年05月23日。

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