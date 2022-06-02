全台僅存滿百歲的彰化扇形車庫 獲升格為國定古蹟

全台僅存、亞洲唯二的彰化扇形車庫，今年慶祝100歲生日，傳來獲得文化部核定，從縣定古蹟升格為國定古蹟，對彰化縣文資及鐵道文化保存都有重大意義，彰化縣長王惠美獲得這個好消息後，表示縣府團隊將會更用心行銷，讓國際、全台看到彰化的驕傲與榮光。

彰化文化局長張雀芬說，彰化扇形車庫升格為國定古蹟後，主管機關是文化部，可以挹注更多資源從事維護管理，以及活化經營與行銷，將來在彰化鐵路高架化後，扇庫仍會朝向動態保存方向規劃。

扇形車庫是火車頭旅館，也負有維修保養功能，庫房建物以調車轉盤為中心，股道呈放射狀，形成一座半圓弧狀車庫，如扇形而得名。

台灣在日治時期原有6座扇形車庫，後來陸續拆除，建於1922年的彰化扇形車庫，內有12個股道，目前仍在服役，是全台僅存的扇形車庫，與日本梅小路博物館是亞洲唯二的扇形車庫，縣府在2000年指定為縣定古蹟

位在彰化市彰美路的彰化扇形車庫，目前定時開放，每年吸引至少30萬以上的遊客參觀，是台灣絕無僅有的觀光財，遊客可以參觀展示的國寶級蒸汽火車及各種機車頭，以及火車頭駛入轉車台的場景，幸運的話還可觀賞到蒸氣火車嗚嗚聲、冒著黑煙進出車庫，尤其引人著迷。

縣長王惠美說，縣府在將彰化扇形車庫指定為縣定古蹟，凸顯扇庫的獨特性，並了解它的珍貴性，主動向文化部提報升格為國定古蹟，歷經多年的努力，獲得各界給予扇庫關切與注目，讓文化部文資委員可以看到彰化文化資產的珍貴性，繼鹿港天后宮之後，彰化縣再添第八個國定古蹟，這也是她任內第二個成功升格的國定古蹟。