端午連假炎熱高溫午後雨 彭啟明：下周又有梅雨鋒面

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前梅雨鋒面的位置，已經北移到浙江附近，台灣附近受到西南風及太平洋高壓勢力延伸的影響，各地晴朗炎熱高溫。預計中午高溫在局部某些測站都有機會到35-36度，多數地方在32-35度，非常炎熱，要注意防曬防中暑。

他說，尤其今年5月份經歷多雨又較低溫，雨量顯著偏多也比平均溫度低了一兩度，和過去一二十年的5月有不小的反差，例如去年5月就相當炎熱又少雨，今年受到梅雨鋒面兩波影響，加上北方冷空氣仍較為活躍，但如果較長期來看，這算是較為典型的5月，但和過去一二十年可能氣候變遷下的5月有些不同。

彭啟明說，類似天氣會持續到周末，端午假期的各種活動務必要留意夏季的天氣型態，要嚴防熱傷害。

下一波變化的時間會在下周，彭啟明說，各種模式預測這道梅雨鋒面逐漸北移到長江流域後，會再度南下，下周一開始逐漸接近台灣，可能再度停留三四天以上，不同的預測模式差異頗大，最久的預測可能持續到下周六，梅雨鋒面加上西南風，很類似過去兩波的梅雨鋒面特性。

彭啟明說，這樣的變化仍和太平洋高壓的勢力發展有很大關係，在梅雨季期間，梅雨鋒面會受到多重勢力的影響南北擺盪，各種勢力的消長都代表季節的轉換，梅雨鋒面又特別的敏感脆弱，變動度很高，建議滾動式的要定期接收天氣訊息。