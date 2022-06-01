要搶要快！ 自由行最高補助1300元 7月15日提前上路

為了振興觀光，交通部向行政院爭取60億元振興預算，其中觀光旅遊業占55億元，預計9月實施，不過許多業者都認為可能撐不到那時候，多次呼籲希望提早振興。為此，交通部長王國材今和旅行業者、旅宿業者、遊覽車業者等座談，會中拍板定案，確定觀光振興將提早到7月15日實施，自由行每晚最高可補1300元，適用時間至12月15日，每人限補助一次，民眾只要憑身分證認定即可。

觀光局長張錫聰表示，今天開會大家都有共識，確定對旅宿業者的自由行補助會提早到7月15日至12月15日止，補助額度每人限一次，補助800元，且以平日住宿為原則，如果是住宿環保標章、星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿等，再加碼500元，每人最高補助1300元。相關要點預計6月中旬對外公布。

張錫聰說，屆時民眾自由行訂房補助只要使用身分證就可以了，以方便為原則。且旅宿業不分階段實施，直接單一處理。

此外，包括旅行業者的特色團遊補助、遊覽車業者、觀光遊樂業者等補助，同樣也都提早到7月15日上路。旅行業因為是組團，則會分兩階段進行。

張錫聰說，旅行業也有加碼，主要就是配合政府政策淨零碳排政策，只要是行程有古道、綠道、環保標章旅館、自行車旅遊等，都是加碼條件。

張錫聰強調，指揮中心的防疫政策就是走向政策生活，沒有禁止旅遊住宿，只是現在在疫情高原， 等到下來之後，無論是國旅也好，還是國境解封，這段時間會盡量用誘因鼓勵民眾出遊。

不過張錫聰也提到，由於預算有限，用罄就沒有了，先搶先贏，但儘管預算可能用罄，仍希望市場活絡持續。

此外，原本國旅券剩餘款用在補助旅行社的特色團遊，補助期限到六月底止，但不少業者都希望可以延後。對此，張錫聰說，這部分還在評估中。

至於旅行團三劑令的部分，張錫聰表示，會再和指揮中心反映。