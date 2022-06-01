旅行社「餓太久」 55億國旅補助最快提前至7月15日上路

為了振興觀光，交通部向行政院爭取60億元振興預算，其中觀光旅遊業占55億元，預計9月實施，不過許多業者都認為可能撐不到那時候。

為此，中華民國旅行商業同業公會全聯會今上午和交通部長王國材座談時，當場反映，希望提前至７月15日實施。全聯會理事長蕭博仁強調，要業者撐到9月真的太辛苦了，交通部、觀光局也都同意，不過還要再聽聽旅宿業、遊覽車業者的意見，若大家意見一致，就水到渠成。

王國材今上午和觀光業者座談，除了全聯會外，12縣市公會理事長也都到場。蕭博仁表示，很感謝交通部這次和政院爭取，對業者來講，起碼願意撐下去的，至少還有生意可以做。

儘管全聯會欲爭取55億元中的35億元用在旅行業，不過蕭博仁說，體諒預算會有很多業者要用，且使用上應公平公正公開，因此交通部沒有答應，只說希望業者努力去做，讓旅遊更加豐富，9月底前使用方向會再做檢討。

此外，原本觀光局規畫獎勵特色團遊，每家旅行社最多補助30團，每團最高補助3萬元。不過蕭博仁說，今也向交通部爭取希望可以提高補助到35團；另，若是三天兩夜的行程，又或是入住星級旅館，可以再加碼補助5000元，部長有口頭答應，不過細節還要再研議。

蕭博仁表示，目前全聯會全國會員約3900多家，相較於疫情前約減少100多家左右，「我們餓太久了」，一直都在加護病房，現在看起來應該可以移到普通病房來。

至於國旅券剩餘款，用來補助特色團遊，補助期限僅到6月底，業者希望爭取延長，但因涉及預算核銷問題，王國材僅允諾，會再和主計單位商討。

蕭博仁也說，隨著健身房日前解除三劑令的縣市，導致目前唯一受限的就是旅遊業，再加上邊境嚴管，旅行業出團禁令仍在，今也向王國材反映，希望可以幫忙向指揮中心轉達業者的意見，希望盡快解除相關禁令。