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普悠瑪出軌傷心地今起歇業 鐵道迷盼改建後更安全
台鐵普悠瑪號出軌事故帶走18條人命，事發「傷心地」新馬車站原址將由交通部鐵道局施工截彎取直，未來新馬站將北移另覓新址，自即日起暫停停車載客。昨日是新馬站在舊址營運最後一天，也吸引不少鐵道迷到場用相機紀錄歷史鏡頭，鐵道迷Jack受訪時說，希望改建後能讓台鐵行車更安全。
台鐵規畫新馬站周邊軌道路廊加以改善，工程範圍為雙線、全長約2600公尺，新馬站將北移1440公尺設站，新馬站舊址曲線半徑則從306公尺改成500公尺，工程計耗資6億元，後續至移設新址啟用後再恢復客運業務。
新馬站原有的大彎道月台是一大特色，不少鐵道迷都會到此處拍攝列車過彎的場景，如今這畫面也將走入歷史。鐵道迷Jack說，昨日在新馬站陸續遇到不少鐵道迷，也盼新馬站及彎道的改建能讓台鐵更安全。
台鐵說，暫停辦理客運業務期間，搭車旅客請改至鄰近之蘇澳新站或冬山站乘車，為了未來更安全可靠的運輸服務，現階段造成不便之處，敬請見諒。
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