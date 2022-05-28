熊媽媽買菜網推「防疫專區」！全台單一溫層699元免運

本土疫情嚴峻，每日確診人數逼近10萬，居家隔離、減少外食帶動自煮風潮，主打生鮮的熊媽媽買菜網5月業績較4月成長達86%。為了服務民眾無接觸採買需求，熊媽媽買菜網設置「防疫專區」，並推出雙北消費滿499元免運、最快3小時到貨，全台單一溫層消費滿699元免運宅配送到家，每日都有特殺破盤商品限量搶購。

近期全台連續豪雨，連帶讓葉菜類收成受影響，熊媽媽買菜網表示，因貨源大多來自契作，供貨相對穩定，加上近來學校停課，原本預計供給營養午餐的蔬菜經過縣市政府緊急調配，因此熊媽媽的葉菜類不僅供貨無虞，價格也並未因大雨而明顯調漲。

疫情加上端午節商機，熊媽媽買菜網觀察近兩周站上搜尋「粽子、蔬菜、料理包」等關鍵字最多，前10大熱賣商品包含台灣有機認證黑木耳露、台南名產府城蝦捲、高山高麗菜、智利肥嫩鮭魚、山水平安祈福米等，熊媽媽買菜網推出的「有機蔬菜箱」、「產地直送蔬菜箱」也熱賣超過1,000組，擠進前10名。

今年網購粽子業績也明顯提升，熊媽媽買菜網祭出多款飯店、餐飲名粽，截至目前賣超過5萬顆，統計前10名粽子銷量排行，以「南門市場立家蛋黃鮮肉粽」賣出近2,500顆名列第一，其次依序為南門市場立家湖州鮮肉粽、熊好呷傳統蛋黃肉粽、南門市場立家豆沙鹼粽、花菓子冰粽端午節、王奶奶傳承湖州肉粽、呷七碗頂級南部粽及北部粽；另外針對吃素的民眾，推薦祥和蔬食的三杯素粽。粽子銷售至5月31日，熊媽媽買菜網提供雙北最快3小時到貨，全台單一溫層消費滿699元免運宅配送到家。