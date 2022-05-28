具觀光潛力基隆推暖暖七堵雙城遊 整合規畫6條旅遊路線

基隆市政府6月10日至19日在基隆舉辦的城市博覽會為號召，力推淡蘭百年山徑暖暖行及漫遊百年小城七堵行，將以主題遊程推廣暖暖七堵旅遊。現已整合規畫6條旅遊路線，推出電子旅遊手冊，也推出基隆暖暖七堵巴士遊程上架販售，導入遊客。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，市府今年將以主題遊程推廣暖暖七堵旅遊，現已整合規畫6條淡蘭百年山徑暖暖行及漫遊百年小城七堵行的旅遊路線，推出電子旅遊手冊，也已新推出基隆暖暖七堵巴士遊程上架販售，導入遊客。

曾姿雯說，在7月暖東峽谷步道工程完工後，也會結合暖暖七堵的特色店家辦理淡蘭百年山徑基隆縱走團大會師、暖暖生態導覽團、七堵礦業歷史導覽團、導覽走讀課程等主題遊程，帶動暖暖七堵區域觀光的發展。

曾姿雯表示，淡蘭百年山徑暖東峽谷步道、基隆河壺穴景觀、暖暖老街、七堵鐵道公園、七堵煤礦炭窯、七堵瑪陵農遊生態及七堵大牛稠登山步道等特色景點，都非常適合民眾造訪。

副市長林永發表示，淡蘭百年山徑在基隆的路段雖然不長，但卻是北路及中路的起點，對先民的日常生活甚至婚喪喜慶占有重要的一席之地，暖暖過去也是大菁(藍染原料)、茶葉、煤礦的集散地，而鄰近的七堵更是煤礦、黃金、茶葉等鐵道客貨的重鎮，極具觀光發展的特色及潛力。

淡蘭百年山徑暖暖行+漫遊百年小城七堵行電子手冊（六條旅遊路線）： https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/touring/brochures/

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