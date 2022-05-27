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山豬來不及吃的水蜜桃！台東初來部落水蜜桃上市
台東縣海端鄉初來部落的水蜜桃，是全台產季最早水蜜桃，今年受氣候影響，產期晚了2周，果農表示水蜜桃嬌嫩，若一次全熟無法採收，落果只能留給山豬吃，今年數量不多只能賣到6月初，歡迎大家到台東旅遊，關山鎮農會「米國學校」買水蜜桃嘗鮮。
57歲的連秀美住初來部落，早期種植小米和花生，20多年前開始種水蜜桃，原本一竅不通，經過不斷摸索學習，現在已種植4分多水蜜桃樹，成為在地水蜜桃達人，她謙虛表示，「種水蜜桃就像照顧小孩子啦，就要多用心啦！」
海端鄉水蜜桃品種為「台農甜蜜1號」，屬溫帶水蜜桃、一年一收，生長海拔從200到1000米山區，每年1、2月是開花期，4月底就可採果，但今年因為下雨、氣候不穩，產期晚十多天，而且每天只有幾顆紅熟可採，預估可採到6月初。
連秀美表示，水蜜桃種植費時、費工，加上果實嬌嫩不耐久藏，若沒有暢通銷售管道，來不及採收，1年努力可能白費，幸好透過農會、米國學校幫忙，能夠在此介紹海端水蜜桃給客人。
她說，每天採水蜜桃分級包裝後，隔天就送到山下來賣，採下時約7分熟，室溫下放3天就會軟熟，放冰箱可以保存1周，比較小的桃子就會醃作脆桃、口感亦佳。
米國學校校長彭衍芳說，台東海端鄉崁頂、初來部落都有種植水蜜桃，產期比拉拉山早1個月，是國內每年最早產水蜜桃，早期農民「古意」，總是採水蜜桃後才開始賣，若賣不完只能讓山豬吃，近年透過網路行銷、預售，已有不錯成績，現場賣的反而比較少，歡迎來米國學校採購，賣完就沒了。
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