梅雨雨勢趨緩 彭啟明：下周轉炎熱並持續到端午節

今天清晨全台各地仍有雨勢，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，但相較昨天下午到晚上局部地區的大雨或豪雨，雨勢有稍微緩和的趨勢。

他說，在台灣上空及海峽附近仍有水氣發展當中，預期仍有零星對流胞移入，但相對於過去兩天相比，有略緩和的趨勢，今天白天各地仍有雨，要有顯著有感雨停的改變，可能要等到下半天才會更有感覺一些。

彭啟明說，目前鋒面的位置在台灣的北部，有逐漸往北移的趨勢，西南風的環境仍持續，在台灣海峽附近仍有大片水氣，但相較於過去兩天稍緩和一些，不過今天白天仍有局部對流胞發展趨勢，西半部仍要留意仍可能有較大雨勢發生。

他表示，可以觀察下午的降雨，預期相對於昨天，會緩和一些，晚上會更明顯，整體的環境正在改變當中，不過這當中仍然有局部較大雨勢發生機會。

晚上到明天是這波鋒面加速往北移的過程，台灣附近將由過去鋒面及西南風的情境轉換為西南風主導，水氣會更顯著減少，將由過去幾天陰時多雲有較大雨勢，轉為多雲時晴偶有局部熱對流，溫度也將會在周末逐步回升，到周日各地中午都有機會接近或突破30度以上，感受上會覺得一下子悶熱許多，靠山區仍要留意可能有熱對流發展，午後要稍微留意。

彭啟明說，預期這道鋒面將持續北移到浙江及長江流域附近，下周二、周三有略往南移的機會，接近台灣北部海面，但不像這幾天直接在台灣上空盤據，稍不穩定，但不會像這幾天的劇烈降雨。

「下周的天氣和這周有相當大的反差，有進入初夏轉炎熱的感覺，並將持續到端午節」，彭啟明說，未來的關鍵仍在太平洋高壓，有逐步盤整西伸的趨勢，可能到端午節過後就有機會西伸到台灣附近，會轉更炎熱，夏天的感受會更強烈。

但他指出，這時候仍是有較為溫暖潮濕的西南風，熱對流發展的機會仍較高，可能每天都會下點午後雷陣雨。一直要等到高壓西伸到台灣上空，午後熱對流受到抑制，就可以說是台灣的典型酷熱的夏季真的要到了。

彭啟明說，2022年的第二波梅雨滯留鋒面是很典型的梅雨鋒面，很多人說不習慣雨這麼大、這麼久，一直說以前不會這樣。「過去的不正常大家反而覺得正常了，真正正常還覺得反常」。過去一二十年，5、6月典型梅雨鋒面的確比較少，但他記得小時候家裡都必備烘衣機，因為遇到梅雨季，衣服怎麼洗都不會乾。

他說，還好極端值及區域沒有再擴大，如果再多一天、再多50%的降雨強度或雷雨胞再移到市區，可能結果就不同。