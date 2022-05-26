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國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

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國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
行政院發布最新振興措施，將有55億挹注於觀光旅遊產業。圖／報系資料照
行政院發布最新振興措施，將有55億挹注於觀光旅遊產業。圖／報系資料照

觀光、旅宿及運輸產業受到本土疫情衝擊，景氣慘澹，交通部長王國材今日透露，交通部向行政院爭取振興經費約60億元，其中有55億元挹注在觀光旅宿業。王國材強調，未來補助將以振興為主，業者有做才有補助。

行政院今日記者會中也公布初步規劃，該振興方案將自9月起上路，第一階段自9月1日起到10月31日止，第二階段自11月1日起到12月31日止，各佔27.5億元，屆時將有1萬2125家、7萬2800車次受惠。

觀光產業振興55億分涵蓋三大項目，其一為旅行社，獎勵特色團體旅遊、一團補助2萬元，同時若有聘僱導遊領隊，或聘請原住民解說人員，則會加碼補助到3萬；其二為針對自由行旅客，平日住宿一晚可折扣800元，符合自行車友善旅宿、環保標章旅館、好客民宿、星級旅館等項目，則可再加碼折抵500元，亦即最多折抵1300元；其三為觀光遊樂業，成人票可享3折補助，提供補助進而增加消費意願。

王國材答詢時進一步允諾，60億元振興經費最快能在今日院會通過，通過後會以最快速度跟業者座談並擬定經費使用辦法，目標在6月中旬擬定補助辦法，盡速讓業者受惠。

國旅補助 王國材 交通部長

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