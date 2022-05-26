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國民美食應援 Uber Eats祭熱門連鎖餐廳餐點買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
居隔、遠距教學防疫需求增，Uber Eats祭出連鎖餐廳熱門美食買1送1。圖／Uber Eats提供
居隔、遠距教學防疫需求增，Uber Eats祭出連鎖餐廳熱門美食買1送1。圖／Uber Eats提供

不管是宅家防疫、遠距教學，還是居隔照護，近期許多不方便出門的民眾都各外需要各種外送服務的幫忙。Uber Eats宣布即日起至6月28日陸續推出「來點好食在」系列活動，首波將祭出連鎖餐廳熱門美食買1送1、八方雲集精選套餐8折、新用戶300元折抵優惠三重好康優惠，並公布「全台十大巷仔內百元美食榜」，讓消費者在家防疫安心享用經濟實惠的平價美食。

即日起至6月7日於Uber Eats App點購胖老爹甜不辣、漢堡王花生培根牛肉堡/4塊雞塊、21風味館雞肉洋蔥圈、春水堂黃金香酥雞、YAYOI彌生軒和風蘿蔔豚肉煮、Subway舒味思氣泡水/現烤餅乾、清原芋圓芋頭沙西米露、伯朗咖啡 美式咖啡/拿鐵咖啡/橙花檸檬紅葉茶、Flash Coffee閃電黑咖啡/冰煉乳拿鐵、Mr.Wish鮮果茶玩家大荔貴妃紅茶、鮮茶道西柚美眉等連鎖餐廳熱門餐點，可享買1送1優惠；甜點胃的消費者於5月31日前點購Mister Donut 10入甜甜圈，也同享買1送1優惠。

另外，即日起至6月7日，點購八方雲集招牌鍋貼、玉米濃湯或酸辣湯、燙青菜超值套餐可享優惠價128元（原價160元），點購招牌水餃、玉米濃湯或酸辣湯、寒天真傳紅茶超值套餐可享優惠價136元（原價170元）。

而6月1日至6月30日期間首次註冊的新用戶，不僅可享註冊30天內無限次數免運費優惠（訂單須滿最低消費金額）；新用戶輸入優惠序號「六月三百」，消費金額滿199元可享150元折抵優惠（共2次），限輸入後14日內使用完畢，優惠數量有限，送完為止，本優惠不適用生鮮雜貨商家及部分餐廳。

Uber Eats也提供了「全台十大巷仔內百元美食榜」供民眾「聞香」，從榜單觀察，消費者最愛的餐點依舊以平價國民美食為首選，包括肉蛋吐司、涼麵、滷肉飯、鹽酥雞、雞排、米糕、蒸餃等台味美食皆強佔排行榜，店家選擇則以知名老店最經典不敗。

Uber Eats首次公布「全台十大巷仔內百元美食榜」，國民美食、經典老店入榜。圖／Uber Eats提供
Uber Eats首次公布「全台十大巷仔內百元美食榜」，國民美食、經典老店入榜。圖／Uber Eats提供

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