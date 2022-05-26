台鐵工會取消端午不加班活動 王國材表達感謝

不斷增加的防疫新名詞「校正回歸」、「滾動式修正」、「微解封」、「軟性封城」……面對這些防疫名詞，你也一頭霧水嗎？從2019年年底開始，Covid-19便入侵我們的生活，大家也隨著疫情迎來許多政策變動。兩年多的時間裡，在因應疫情變化的政策或公告中，出現了許多因為疫情而誕生的「新名詞」，乍看之下讓人難以理解，每出現一個新名詞，也總能在網路上引發許多話題。

2022-05-26 10:19