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台鐵工會取消端午不加班活動 王國材表達感謝
交通部長王國材上午赴立法院交通委員會，針對觀光旅館及客運業的振興補貼規畫進行專案報告並備詢，王國材受訪時針對台鐵工會取消端午不加班活動表達感謝，至於台鐵工會取消端午不加班，是否因為考慮到搭乘人數少而取消？王國材則說，這確實是考量因素之一，但工會也考慮到民眾受到衝擊，交通部也希望能避免接下來中秋等假日的不加班行動，願意跟工會就公司化細節及未來願景好好來談，他並指出，台鐵公司化法案16項子法的細節，會持續跟工會溝通。
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