鋒面仍盤踞持續有雨勢 彭啟明：明午後趨緩周末像初夏
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天北部雨勢相當大，尤其在西北部，在桃園沿海的觀音、蘆竹、大園、龜山到新北市的林口、八里、淡水附近，一天累積最多到將近200毫米，不少地方時雨量20-30毫米，雖然不是非常大，但有時十分鐘的雨量接近10毫米，「這是這波鋒面在這幾天最大的一次降雨」。
今天在台灣附近的大環境仍和昨天類似，彭啟明說，鋒面仍盤踞在台灣上空，穩定潮濕的西南風也仍持續，凌晨降雨有些空檔，但清晨中部以北的外海仍有大片雲系正逐漸接近，中部以北今天一整天仍將會是持續有雨勢。
彭啟明說，而清晨在台南沿海已有小的對流胞發展漸移入影響，沿海將陸續有雨，也逐漸延伸到內陸，部分地區的時雨量可能有到5-10毫米。
他說，預期中南部也將是斷斷續續不斷有對流胞生成移入，或是在靠山區發展出來，仍是有陣雨發生，但南部溫度上已經回升到27-29度，感受上中午有些悶熱，和北部20-25度間有些差異，南北的降雨型態也有顯著不同。
彭啟明表示，類似情境將延續到周五上半天，周五下半天開始，鋒面的主要結構有顯著北移的趨勢，台灣附近轉為整個偏西南風的態勢，整體降雨會趨緩，各地白天溫度也會再上升，周六會更顯著一些，各地都有機會轉回到多雲到晴的天氣，不過還是容易有午後熱對流，或是在沿海發展的對流胞移入。
他說，周末兩天也是顯著回溫的時候，各地會感覺溫度一下子就回到進入初夏的感覺，中午前後有點悶熱，各地都可能上看30度，和這幾天有顯著不同。
彭啟明表示，大致上梅雨鋒面位置在周末開始就顯著的往浙江到長江流域間擺盪，延續到下周，有些預測在下周二、周三由於東北風增強，鋒面仍可能接近台灣北部，不過這時候的太平洋高壓的強度有增強趨勢，這個變數仍存在不確定性，但預期位置仍偏北，影響台灣有限，類似的天氣可能持續到端午連假期間。
他說，下一個轉變可能就在端午節附近，預期太平洋高壓有機會再度增強西伸，如果照這趨勢，可以說夏天的腳步就要近了，但這仍要看高壓在未來幾天的發展動態。
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