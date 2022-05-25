買15元飲料中千萬 7-ELEVEN統一發票開出4位千萬得主

財政部5月25日公布最新一期2022年3～4月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN最新一期中獎發票得主公開，共有4位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得200萬特獎；雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。

7-ELEVEN共有4位消費者獲得千萬大獎，一人在雲林縣斗六市永昌門市購買125元的民生用品；一人在台北市信義區世貿門市購買15元的飲料；一人在雲林縣斗六市雲醫門市購買共250元的民生用品；一人在高雄市楠梓區新宏昌門市購買共137元的鮮食與民生用品。

還有3位獲得200萬特獎，一人在台中市南區高工門市購買共55元的麵包、飲料；一人在台中市大甲區甲旺門市購買共125元麵包、飲料與鮮食；一人在台北市內湖區華經門市購買100元的民生用品。

另外還有3位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在桃園市桃園區鈺朋門市購買500元的數位商品；一人在高雄市三民區理馨門市購買33元的御飯糰；一人在新北市土城區延和門市購買20元的飲料。

7-ELEVEN提醒，OPEN POINT App發票日誌2022年1～2月期尚有近10萬張、總計3,800萬元獎金的會員載具中獎發票尚未到ibon列印，未兌獎的幸運兒於2022年7月5日前持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能現場直接兌換，提供原店兌換商品或儲值icash Pay、icash2.0等多元兌換選擇，並加碼最高10%超值回饋，同時鼓勵民眾平常消費購物可多加利用OPEN POINT App發票日誌存入發票，可免費享有自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近7-ELEVEN列印與兌換等便民服務，服務推出至今吸引超過500萬人次使用。