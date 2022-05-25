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機捷直達車乘客下滑 28日起平日離峰、假日全時段停駛

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃捷公司宣布28日起，機捷直達車平日離峰，假日全時段停駛，圖為過去捷運站消毒畫面。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃捷公司宣布28日起，機捷直達車平日離峰，假日全時段停駛，圖為過去捷運站消毒畫面。圖／桃園大眾捷運公司提供

桃園大眾捷運公司表示，受新冠肺炎疫情影響，觀察發現搭乘機場捷運的民眾除了平日通勤為必要需求，假日期間有自主減少外出，及減少搭乘大眾運輸工具的情形，經評估運量變化，自5月28日（周六）起，直達車離峰時間不運行，普通車維持現有時刻表，繼續服務通勤旅客，同時滾動式調整。

桃捷公司強調，直達車離峰不行駛為經過評估後的決定，不影響通勤旅客權益也符合實際旅運需求。直達車離峰時段停駛為平日上午9點至下午5點、下午7點至營運結束、假日全時段。最新時刻表將於5月27於官網（https://reurl.cc/x9vqqZ）更新。

桃捷公司說明，依據中央相關疫情資訊，目前平日搭機捷通勤人數仍有固定需求，但是假日外出休閒活動意願降低，公司統計今年5月1日至5月19日，平日平均日運量為3萬4575人次，相較去年5月平日平均日運量，今年仍然上升約12.85%，不過假日平均日運量為2萬1023人次，搭乘人數逐周遞減約10%。疫情期間，桃捷公司將隨時評估旅客需求滾動式調整營運模式，並儘速對外公告，請旅客給予支持和體諒。

桃捷公司強調，提供完善防疫乘車品質不間斷，每天落實車站、車廂防疫清潔消毒，保障旅客和員工安全；也提醒旅客搭乘捷運全程佩戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離等防疫措施。

機場捷運 桃捷

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