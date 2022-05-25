消保處調查粽子7成3漲價 陳吉仲：豬肉微上漲仍綠燈區

端午節即將到來，行政院消保處盤點四大賣場、四大超商與五大電商平台粽價，今年的粽子價格有7成3上漲；農委會主委陳吉仲表示，粽子裡面有豬肉，因飼料價格上漲，而豬肉價格「稍微上漲」，但仍在綠燈區。

立法院經濟委員會今天繼續審查「農業保險法第十條條文修正草案」案、「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」。

陳吉仲說，粽子有南北粽、客家粽、閩南粽，有各式各樣的粽子，粽子主要的成分是糯米，糯米數量供應充足，價格也跟往年水準一樣；粽子裡面要有豬肉，豬肉價格因為飼料價格上揚，目前批發市場價格，每百公斤8500元（每公斤平均批發價85元），仍是農委會設定的綠燈區水準，其他如同花生、等相關產品，量供應充足，豬肉稍微上漲。

根據農委會原本的設定，豬肉的綠燈區為每公斤平均批發價75至85元；根據中央畜產會統計，5月24日毛豬批發價格為84.46元，冷凍廠（進口肉）每公斤平均批發價79.13元，不含冷凍廠（國產豬肉）每公斤85.47元。