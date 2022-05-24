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工作人員染疫過半 花蓮月洞遊憩區關閉至下月20日
花蓮豐濱月洞遊憩區為東海岸旅遊經常駐足遊憩點，但近日園區內7名工作人員，已有4名確診新冠肺炎。豐濱鄉公所宣布，為提供高服務品質及高標準自主防疫作為，園區自即日起至6月20日止休園。
豐濱鄉月洞遊憩區入口位於台11線約64.5公里處，「月洞」是一個天然的鐘乳石洞穴，洞穴全長約120公尺、溫度終年保持在20度左右，洞中積水成池有3公尺深，湖水會隨著月亮盈虧而漲落，因此被稱作為「月洞」、「月井」，洞內有伏流、石筍、燕窩化石、魚頭化石等景觀，岩壁上可見蝙蝠群蹤跡，是全台蝙蝠棲息要地。
每到寒暑假及連假期間，月洞遊憩區遊客如織，尤其在海拔高約40公尺處，搭乘小舟進入月洞欣賞自然景觀，探索生態奧妙，適合四季遊賞。
月洞遊憩區於2020年整修後，卻遇上新冠肺炎疫情，時而關閉與開放，現在本土疫情持續延燒，超過一半的工作人員確診，無奈之下，鄉公所只能忍痛關閉，也趁這期間繼續執行園區第2平台整修工程。
鄉長江莉婷表示，公所未來將持續編列經費，逐步改善和優化鄉內的遊憩設施和景觀風貌，提供遊客安全和舒適休閒環境，增加豐濱鄉觀光產業競爭力。
月洞遊憩區預計6月21日重新開園，在開放期間於上午9點30分入園，售票時間至下午4點20分，並視現場遊客人數提前停止售票，於每周三、農曆春節除夕、初一、清明節、勞動節、中選會辦理投票日等日為園區公休日。
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