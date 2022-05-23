本土疫情升旅行業再受創？ 觀光局：停歇業無明顯增加

本土疫情升溫，再次重創觀光業，業界認為，反樣相關問題給交通部觀光局都未獲回應，觀光局今天表示，持續與業界相關公會保持溝通管道，說明相關政策規劃與執行，協助產業度過疫情衝擊；若涉及其他部會權責，也會共同研商作為。

根據觀光局統計，從109年起，觀光產業業者依疫情起伏、市場機制或經營考量等由曾選擇退出市場；到111年統計數據，國內旅行業及旅宿業家數申請停業、歇業情況並無明顯增長；旅行業總公司家數較去年同期有微幅成長，顯示仍有相關業者看好中長期經營潛力等因素，願意投入觀光產業。

觀光局表示，促進旅行業發展方案、產業品質提升計畫、貸款寬限期展延及從業人員訓練等協助觀光業措施都持續執行中；近期國人自主防疫，減少移動及旅遊，確對觀光產業造成嚴重衝擊，依指揮中心及防疫專推估，疫情於下半年將可望趨緩，交通部觀光局也已向向行政院爭取經費規劃下半年振興方案。

觀光局說，從民國109年起，配合行政院，陸續辦理薪資及生計費用補貼、各項紓困補助、觀光產業融資貸款及利息補貼，已投入台幣400多億元；有關觀光旅遊業者關注的重啟國際觀光旅遊，由於國境開放時程由中央流行疫情指揮中心 評估，觀光局為提前為國境解封預作準備，已多次召開旅行業辦理入出境團遊準備會議，邀集公協會及業者進行實務討論，並研議「接待出入境團體旅客指引(草案)」，將儘速陳報中央流行疫情指揮中心。

觀光局表示，為協助相關從業人員瞭解疫後旅遊生態的改變及具備防疫觀念，觀光局舉辦「旅行業人員及導遊、領隊人員防疫講習」，後續並將鼓勵各觀光公協會自行辦理是類講習或培訓課程，以因應疫後入出境旅遊市場需求。