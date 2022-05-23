快訊

拜登承諾「願武力保衛台灣」 白宮緊急回應了

10歲男童逝？ 指揮中心證實剛收到法傳資料

拜登：願意以武力保衛台灣 「這是我們的承諾」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土疫情升旅行業再受創？ 觀光局：停歇業無明顯增加

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
「五月雪」桃園油桐花陸續盛開。圖／桃市府客家局提供
「五月雪」桃園油桐花陸續盛開。圖／桃市府客家局提供

本土疫情升溫，再次重創觀光業，業界認為，反樣相關問題給交通部觀光局都未獲回應，觀光局今天表示，持續與業界相關公會保持溝通管道，說明相關政策規劃與執行，協助產業度過疫情衝擊；若涉及其他部會權責，也會共同研商作為。

根據觀光局統計，從109年起，觀光產業業者依疫情起伏、市場機制或經營考量等由曾選擇退出市場；到111年統計數據，國內旅行業及旅宿業家數申請停業、歇業情況並無明顯增長；旅行業總公司家數較去年同期有微幅成長，顯示仍有相關業者看好中長期經營潛力等因素，願意投入觀光產業。

觀光局表示，促進旅行業發展方案、產業品質提升計畫、貸款寬限期展延及從業人員訓練等協助觀光業措施都持續執行中；近期國人自主防疫，減少移動及旅遊，確對觀光產業造成嚴重衝擊，依指揮中心及防疫專推估，疫情於下半年將可望趨緩，交通部觀光局也已向向行政院爭取經費規劃下半年振興方案。

觀光局說，從民國109年起，配合行政院，陸續辦理薪資及生計費用補貼、各項紓困補助、觀光產業融資貸款及利息補貼，已投入台幣400多億元；有關觀光旅遊業者關注的重啟國際觀光旅遊，由於國境開放時程由中央流行疫情指揮中心評估，觀光局為提前為國境解封預作準備，已多次召開旅行業辦理入出境團遊準備會議，邀集公協會及業者進行實務討論，並研議「接待出入境團體旅客指引(草案)」，將儘速陳報中央流行疫情指揮中心。

觀光局表示，為協助相關從業人員瞭解疫後旅遊生態的改變及具備防疫觀念，觀光局舉辦「旅行業人員及導遊、領隊人員防疫講習」，後續並將鼓勵各觀光公協會自行辦理是類講習或培訓課程，以因應疫後入出境旅遊市場需求。

觀光局 疫情 行政院

延伸閱讀

高雄愛河開放河域往上游延伸 今起5.7公里可下水

登山免自駕 竹縣觀光8號直達觀霧山莊 拚下半年營運

520來高雄放閃！ 觀光局精選13處港都夜生活 澎湃美食及唯美夜景戀愛指南

特色團遊每團補助2萬納國道、公路客運 最慢下周前公布

相關新聞

4縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風及溪水暴漲

中央氣象局今天下午發布大雨特報，鋒面接近影響，易有短延時強降雨，屏東地區及嘉義至高雄山區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風...

本土疫情升旅行業再受創？ 觀光局：停歇業無明顯增加

本土疫情升溫，再次重創觀光業，業界認為，反樣相關問題給交通部觀光局都未獲回應，觀光局今天表示，持續與業界相關公會保持溝通...

確診怎麼辦？30項重點物資先備好 緊急時刻不慌張

疫情不斷升溫，許多家庭都傳出有親友確診的消息，若自己也確診需要進行居家照護及隔離怎麼辦？別擔心，先把以下30項重點物資準備好，在面對緊急時刻才不慌張。

看準共享空間經濟　7-ELEVEN首創多功能包廂專區

遠距辦公成疫情「新常態」，看準商務與教學需求持續被需要，7-ELEVEN以三大策略「低接觸」、「高隱私」、「保持社交距離...

衛福部擬禁未滿20歲者買菸但准買吸食器 國民黨：掩耳盜鈴

立法院社會福利及衛生環境委員會今上午開會審查《菸害防制法》等多項法案，政院版第17條將買菸的年齡門檻提高到20歲，朝野立...

台灣隨處可見的「政治樹」 為何被蘇貞昌下令校園禁種

種植行道樹的眉角、學問多，國內熱門行道樹黑板樹成長快速，易看出城市綠化成效，深受政治人物喜愛，被稱為「政治樹」，樹苗價格曾飄漲至每株2千元。但開花飄散化學品酸臭味，凸起樹根導致人行道鋪面翹起，行政院長蘇貞昌下令，校園不能再種黑板樹。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。