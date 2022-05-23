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鋒面來襲注意！午後南投以南山區 易有午後雷陣雨
中央氣象局表示，周二到周五受到梅雨鋒面影響，天氣不穩定，有局部大雨發生機會，今天鋒面接近過程，北部東半部有局部大雨發生，南部恆春綠島蘭嶼，要留意零星降雨，民眾要特別注意，中南部山區，午後雷陣雨旺盛，注意短延時強降雨，注意有局部大雨發生機會。
中央氣象局課長林秉煜表示，周二到周五因為鋒面影響，西半部地區都有局部大雨發生，這段期間有延時強降雨，低窪地區留意有淹水情形。
他表示，預估這波鋒面周六遠離，受到西南風影響，西半部降雨明顯，東半部叫局部零星，台灣上空鋒面雲帶形成，天氣比較不穩定，南海地區有大低壓帶，對流雲系特別，午後南投以南的山區有午後雷震雨。
林秉煜表示，今天的滯留鋒面晚上聚集台灣北部，到明天影響到周六才逐漸遠離周二到周五，西半部地區、東北部地區，留意下雨情況。
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