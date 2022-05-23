迎接你的浪漫夏季花海！全台10大夢幻繡球花景點等你拍爆

夏天必看台灣10大繡球花景點！

夏天即將到來，你準備好從事什麼戶外活動了嗎？除了穿著火辣的比基尼、海灘褲跑到海邊衝浪玩水以外，今年你也可以帶著閨蜜一起「賞繡球花」、迎接不一樣的夏日！



繡球花的花語代表希望、忠貞、永恆、美滿與團聚，另外不同顏色也代表各自的意涵，例如白色繡球花意指天真與純潔、紅色繡球花寓意團圓相聚、紫色繡球花則代表浪漫、繁榮等。



今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起來看全台10大繡球花熱門景點，大家在賞花的同時也不要忘記戴口罩、勤洗手及保持社交距離。

如果有拍到與繡球花「躺平」的美照，也歡迎參加《DailyView網路溫度計》「全民躺平月」活動，躺平拍照打卡就有機會獲得精美好禮唷～

更多詳細活動資訊請見活動官網：

https://tangping.dailyview.tw

image source:Facebook／大梯田生態花卉農園

No.10 碧絡角咖啡花園

想要同時享受美食和美景，你絕對不能錯過位於苗栗南庄的「碧絡角咖啡花園」！走入碧絡角木屋內，一樓映入眼簾就充滿許多溫馨擺飾，沿著樓梯走上二樓，還可享用中式餐點、輕食、飲料等等。



飽餐一頓後走到戶外園區，便能觀覽四周滿地盛開的繡球花，除了可以坐在木椅上與顏色各異的繡球花打卡拍照，還能沿著步道運動爬山，趁著休假感受繡球花綻放的視覺饗宴！



地址：苗栗縣南庄鄉25號

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No.9 曹家花田香

隱身於陽明山竹子湖地區的「曹家花田香」，從清朝以來這片千坪梯田約有三分之二是由曹氏家族開墾，時至今日已擁有200年歷史，目前僅保留部分農地耕作，剩餘土地多轉為觀光花田使用。



曹家花田香坐擁妖精之瞳、未來、白繡球花等品種，店家目前也推出男女和服租借，並提供同款布花手提袋和髮飾，不論是想要與另一半甜蜜合照，還是想和三五好友留下美好回憶，這裡都超級適合你～

地址：台北市北投區竹子湖路33-7號旁

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No.8 武陵農場

想到武陵農場都會讓許多人聯想到春季賞櫻，但你知道其實在夏天也可以來武陵農場飽覽滿坑滿谷的繡球花嗎？

武陵農場繡球花主要分布於國民賓館楓林木屋、露營區陽光草原、服務中心、山水館及行政中心，浪漫色系的繡球花在青山湖水繚繞下更具詩情畫意～武陵農場去（2021）年因繡球花生長過於茂密，於是突發奇想在水池製作出「武陵葬花」，獨特的美景也讓網友直呼「太美了」。

地址：台中市和平區武陵路3-1號

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No.7 杉林溪生態渡假園區

身處高海拔地理位置的「杉林溪生態渡假園區」，遊客除了可以在雲霧繚繞的森林裡吸收芬多精，全年隨著季節不同也有相對應的花種盛開，讓杉林溪譽有「森林奧運會」的美稱，從5月到7月五彩繽紛的繡球花也即將隨著夏天到來！

杉林溪的繡球花顏色包含白色、粉紅色、紅色、紫紅色、紫色、藍色等，加上分佈面積廣泛，也是許多網美必來的打卡拍照景點，值得一提的是繡球花綻放的時間適逢螢火蟲季節，不妨可以趁此機會規劃杉林溪一日遊，白天賞完繡球花，晚上還能接續賞螢行程！

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

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No.6 高家繡球花田

說到陽明山賞繡球花景點，不少人都會想到「高家繡球花田」！高家繡球花田不僅在北投擁有水車寮第一園區、水尾第二園區，在今（2022）年陽明山繡球花季正式開跑前，位於新北市的「萬里第三園區」也在4月25日正式宣布啟用～

萬里第三園區佔地8800坪，走訪的遊客可以感受被浪漫繡球花海簇擁的氛圍，園區內也販售咖啡、點心、花禮、米香、農產品，民眾也可親自體驗花藝課程，不論是想要單純徜徉在夏季花海，還是想要從不同角度拍攝美照，高家繡球花田一定要收進你的繡球花口袋名單！



水車寮第一園區、水尾第二園區地址：台北市北投區竹子湖路

萬里第三園區地址：新北市萬里區大坪路32-6號

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No.5 台七桃花源休閒農業園區

「台七桃花源休閒農業園區」在5月也捎來繡球花季，2022年桃園市政府以「枕山秘徑」為主軸，展開為期一個月的桃園繡球花季，希望能夠將復興區獨特的山景地貌，透過符號學營造出特色神秘感。

想要前往台七桃花源休閒農業區觀賞五顏六色的繡球花，我們不只能漫步在枕山步道與綻放的花朵合影，走到不同區域也能感受繡球花與建築相映的美貌，若是遇到比較嬌小的繡球花，建議大家可以與花兒拉近距離，拍起來才會有公主的感覺哦！

地址：桃園市復興區三民里11鄰32號

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No.4 心之芳庭

現在不用跑到陽明山，也能看到超夢幻的繡球花海！位於台中市北屯區的「心之芳庭」是許多有情人終成眷屬的首選結婚場地，今（2022）年增加新佈景「傑克與夢幻島」讓每位遊客可以置身在美麗浪漫的繡球花瀑布中。

如果想要在這裡留下漂亮的美照，心之芳庭也提供繡球花牆、夢幻熊、浪漫豎琴、夢幻樹等花朵造景，讓你可以在繡球花繚繞的場景擺POSE拍照，一秒成為童話故事裡的主角，用繡球花襯托出你的美麗～

地址：台中市北屯區芳庭路1號

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No.3 薰衣草森林

在新竹尖石、台中新社的「薰衣草森林」已經成為網美必去拍照景點！這裡除了一月到三月有薰衣草開花，四月到六月一朵朵繡球花也跟著接力綻放，宛如是置身都市喧囂外的桃花源秘境。

2022年薰衣草森林也以「繡球花賞—復古排隊」為主題，不僅保留去年火紅的花手水舍、繡球浴缸造景，各式各樣的動物擺設也都佇立在千株繡球花海之中，在靜謐的森林裡每個人彷彿走進唯美空間，不只網美捨不得停下快門鍵，也讓想來這裡放鬆的遊客流連忘返～

新竹地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號1樓

台中地址：台中市新社區中興街20號

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No.2 苗栗花露農場

以栽種聖誕紅聞名的「花露農場」，不僅曾是日本零式戰鬥機機場，在夏季來臨時，園區總會盛開耀眼動人的繡球花，另外在不同季節還有薰衣草、柳葉馬鞭草、蘭花等花卉，吸引許多想要賞花的「尋芳者」來到這裡走走踏青。

花露農場的花卉採用自然農法有機栽種，遊客來到這裡不僅可以拿起相機和遍地繡球花擺拍，就算是隨意走走也能拍出極為自然的美照，把繡球花海存滿相機記憶體後，還能參觀藥用香草植物區與精油博物館，讓你在花花世界的國度裡感受視覺與嗅覺的美好體驗～

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

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NO.1 大梯田花卉生態農園

準備好迎接陽明山竹子湖繡球花季了嗎？網友為之熱議的賞花景點「大梯田花卉生態農園」每次總會吸引許多IG網美打卡拍照～遊客可以從竹子湖海芋步道或是中正山產業道路上青楓步道抵達，每年農園主人也會設置許多打卡藝術裝置供遊客拍照。



大梯田花卉生態農園種植妖精之瞳、舞會等11個品種，放眼望去充滿水晶紫、天空藍、少女粉及白底滾紅邊的繡球花，站在階梯式繡球花海裡擺個可愛俏皮的姿勢，密集分佈的繡球花讓你可以捕捉最完整的畫面，包準你隨手都能拍出人生絕佳美照！

地址：台北市北投區竹子湖路33-7號

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月18日至2022年05月17日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『繡球花』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」