快訊

打過新冠疫苗後染疫可獲得超級免疫力？專家解析「刻意被感染」到底是不是好主意

台大電機畢業生致詞「謝父母沒逼念醫學系」 現場一愣都笑了

陸媒起底：讓劉德華背鍋的廣告公司執行長有台灣背景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳德榮：滯留鋒徘徊 明至周六慎防劇烈天氣

聯合報／ 記者彭宣雅董俞佳／台北即時報導

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」指出，明日至周六西南季風逐漸增強，將進入梅雨旺盛期，要隨時注意劇烈天氣以及累積的致災性降雨。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「滯留鋒」結構鬆散，各地轉有局部陣雨，中南部午後有局部雷陣雨，注意較大雨勢；白天舒適微熟、早晚稍涼。今日各區平地氣溫：北部20至26度，中部21至32度，南部22至33度，東部20至31度。

吳德榮說，明(24)日至周六(28日)「西南季風」逐漸增強，也加強了「滯留鋒」的結構，進入梅雨旺盛期，各地有局部陣雨或雷雨的機率，「中小尺度」對流系統的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大；應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)、及累積的「致災性」降雨。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮說，下周日、一(29、30日)「滯留鋒」北移至東海，台灣受西南季風影響，天氣暖濕，大氣不穩定，迎風面(中南部)易有對流發展，背風面(北部、東半部)則天氣炎熱。31日、1日「滯留鋒」結構減弱，再度靠近台灣。他也提到，各國(歐、美、加)模式模擬有不小差異，需持續觀察。

今晨4時30分紅外線色調強化雲圖顯示，北部有零散的雲層(左圖)；4時50分時雷達回波合成圖顯示，降水回波微弱(中圖)；4時30分累積雨量圖顯示，北海岸、東半部有局部零星飄雨(右圖)。圖／擷取自「三立準氣象· 老大洩天機」
今晨4時30分紅外線色調強化雲圖顯示，北部有零散的雲層(左圖)；4時50分時雷達回波合成圖顯示，降水回波微弱(中圖)；4時30分累積雨量圖顯示，北海岸、東半部有局部零星飄雨(右圖)。圖／擷取自「三立準氣象· 老大洩天機」

吳德榮 梅雨

延伸閱讀

今天滯留鋒徘徊 吳德榮：周二起進入梅雨旺盛期

明起一周鋒面徘徊 吳德榮：注意致災性降雨

屏東縣大雷雨 吳德榮：周日起滯留鋒徘徊 注意天氣變化

把握今天好天氣…周六滯留鋒抵台 午後對流胞全台有雨

相關新聞

吳德榮：滯留鋒徘徊 明至周六慎防劇烈天氣

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」指出，明日至周六西南季風逐漸增強，將進入梅雨旺盛期，要隨時注意劇烈天氣以...

梅雨旺盛期 今起下到周五

本周即將進入梅雨旺盛期，中央氣象局預估，今晚鋒面將抵達台灣北部海面，並逐漸靠近台灣本島，周二到周五鋒面都在台灣本島上空徘...

私訊、加好友、酸民英文怎麼說？必學社群英文單字

近年來，Facebook、Instagram、LINE等社交軟體蓬勃發展，大眾的生活早已與其密不可分，更衍伸出許多特定用詞。本次介紹社交媒體必學英文，例如加好友、解除好友關係、低頭族、酸民等單字，在生活中非常實用喔！

一張圖看天氣！鋒面明晚接近 周二至周五全台雨勢最劇

中央氣象局表示，未來一周鋒面在台灣附近徘徊，水氣偏多、容易下雨，但並非數日大雨狂炸沒有半點停歇，主要是天氣不穩、偶爾一陣...

注意！北捷明起調整各路線班距 「首班車時間有改變」

國內本土疫情持續攀升，民眾人心惶惶，自主減少外出及搭乘大眾運輸工具，北捷宣布，明日起將調整各路線班距，淡水信義線、板南線...

隆乳怕乳房攝影或切片消風 醫：填充物不會受損

兩名中年婦女多年前做過隆乳，經乳房攝影檢查時，發現乳房組織都出現「微小鈣化」現象，進一步定位切片檢查，確認是乳癌的前兆。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。