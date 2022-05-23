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吳德榮：滯留鋒徘徊 明至周六慎防劇烈天氣
氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」指出，明日至周六西南季風逐漸增強，將進入梅雨旺盛期，要隨時注意劇烈天氣以及累積的致災性降雨。
吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「滯留鋒」結構鬆散，各地轉有局部陣雨，中南部午後有局部雷陣雨，注意較大雨勢；白天舒適微熟、早晚稍涼。今日各區平地氣溫：北部20至26度，中部21至32度，南部22至33度，東部20至31度。
吳德榮說，明(24)日至周六(28日)「西南季風」逐漸增強，也加強了「滯留鋒」的結構，進入梅雨旺盛期，各地有局部陣雨或雷雨的機率，「中小尺度」對流系統的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大；應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)、及累積的「致災性」降雨。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。
吳德榮說，下周日、一(29、30日)「滯留鋒」北移至東海，台灣受西南季風影響，天氣暖濕，大氣不穩定，迎風面(中南部)易有對流發展，背風面(北部、東半部)則天氣炎熱。31日、1日「滯留鋒」結構減弱，再度靠近台灣。他也提到，各國(歐、美、加)模式模擬有不小差異，需持續觀察。
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