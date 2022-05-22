北捷曝「10點讓人意外的秘密」 網友笑翻：員工沒優惠？
近日網路掀起一波「粉絲很意外的10Point」風潮，這次台北捷運也跟上話題，分享「關於台北捷運可能讓你很意外的Point」，其中一項是「捷運員工搭車也要付錢」，網友笑稱「以為可以免錢」引發網路討論。
臉書「台北捷運」分享「關於台北捷運可能讓你很意外的Point」：
1.捷運公司不是捷運局。捷運局是行政機關、捷運公司是營運單位
2.悠遊卡的發行是悠遊卡公司，不是台北捷運喔
3.捷運員工搭捷運也要付錢啦！
4.兒童新樂園、貓空纜車和台北小巨蛋，都是台北市政府委託北捷經營的喔
5.板南線的英文真的不是Banana line
6.捷運北投會館其實不專屬於員工，一般旅客也可以使用
7.捷運族遺失物數量排行榜第1名是雨傘
8.北捷不只開捷運也有賣咖啡，現在還有MetroShop生活捷運站，讓你買到手軟！
9.最多出口的車站是民權西路站，共有10個出口
10.台北市內的台鐵車站中唯一沒有與捷運共構的車站是萬華車站
台北捷運小編幽默指出，小編也想要美少女戰士月光權杖悠遊卡，但台北捷運買不到，而且捷運員工還很常被親友問「搭捷運都不用錢嗎？」小編表示「只有常客優惠」。網友看完後，也紛紛回應「最棒的台北捷運，話說我要去領傘了」、「所以搭捷運沒有員工價？」、「我在捷運上掉了大概10支雨傘」、「小孩上學掉了好幾次雨傘在綠線，沒有一次找回來」、「我以為員工都搭免錢的」。
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