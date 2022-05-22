北捷曝「10點讓人意外的秘密」 網友笑翻：員工沒優惠？

近日網路掀起一波「粉絲很意外的10Point」風潮，這次台北捷運也跟上話題，分享「關於台北捷運可能讓你很意外的Point」，其中一項是「捷運員工搭車也要付錢」，網友笑稱「以為可以免錢」引發網路討論。

臉書「台北捷運」分享「關於台北捷運可能讓你很意外的Point」：

2.悠遊卡的發行是悠遊卡公司，不是台北捷運喔

3.捷運員工搭捷運也要付錢啦！

4.兒童新樂園、貓空纜車和台北小巨蛋，都是台北市政府委託北捷經營的喔

5.板南線的英文真的不是Banana line

6.捷運北投會館其實不專屬於員工，一般旅客也可以使用

7.捷運族遺失物數量排行榜第1名是雨傘

8.北捷不只開捷運也有賣咖啡，現在還有MetroShop生活捷運站，讓你買到手軟！

9.最多出口的車站是民權西路站，共有10個出口

10.台北市內的台鐵車站中唯一沒有與捷運共構的車站是萬華車站