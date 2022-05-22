鋒面連5天徘徊台灣本島上空 未來一周幾乎全台有雨

中央氣象局表示，明天晚上鋒面將靠近台灣本島，周二到周五都在台灣本島上空徘徊，未來一周台灣天氣都受到鋒面影響，幾乎全台都有雨勢，西半部地區、東北部地區更有局部大雨發生可能，直到周六降雨才會趨緩。

氣象局資深預報員陳伊秀表示，今天開始逐漸有鋒面接近，明起六到七天都受到鋒面影響，天氣型態較為不穩定，雖然目前衛星雲圖顯示台灣附近雲量偏多，但鋒面真正靠近並影響台灣本島的時間點是從明天才開始。

陳伊秀表示，明天晚上鋒面逐漸來到台灣北部海面，周二鋒面就會來到台灣中部地區，一直到周五都在台灣本島上空徘徊，預計周六晚上鋒面才會逐漸往北抬，降雨情況漸漸趨緩。

陳伊秀說，今天白天降雨情況以中午過後各地山區、東半部、北部降雨為主，晚上東半部跟北部也持續有雨，明天鋒面逐漸接近台灣北部海面，除了東半部、北部降雨以外，中部、南部降雨機率也提高。

陳伊秀說，降雨明顯時間點從周二開始，幾乎全台都有雨勢，也不排除在西半部地區、東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，未來一周天氣變化較不穩定，受鋒面影響，請民眾特別留意。