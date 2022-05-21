快訊

國中會考數學缺考3051人 連江1考生快篩陽匡列後將送補考

快篩陽視同確診再增2族群 下周一起放寬原鄉離島居民適用

中重症增223例！2兒童重症 5歲童腿痛暈倒、9月嬰插管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼻咽型快篩vs唾液型快篩 藥師教你一張表弄懂差異

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
日藥本舖藥師陳睿烽提醒，一般鼻咽型快篩試劑、唾液型快篩試劑有幾點注意事項需了解。圖／日藥本舖提供
日藥本舖藥師陳睿烽提醒，一般鼻咽型快篩試劑、唾液型快篩試劑有幾點注意事項需了解。圖／日藥本舖提供

新冠肺炎在台染疫突破百萬累積人數，確診人數達總人口數4.3%，以驚人幅度日增，政府及各大廠商積極擴增快篩試劑，提高國內快篩量能，近日國內也引進唾液型快篩試劑，提供給民眾免戳鼻的選項，並提高孩童及年長者檢測意願，減緩受測者不適。

日藥本舖日前開放販售韓國唾液型快篩試劑（韓國製－福吉美Gmate），門市藥師陳睿烽表示，近期唾液型檢驗試劑詢問度高，希望減少鼻咽型快篩的不適感，但又擔心新型試劑的準確性，其實無論是國外文獻以及業者測試，目前市售居家快篩劑型準確度差異性不會太大，因此民眾無須擔心，建議可依照個人舒適度及可接受的價格挑選即可。

陳睿烽藥師提醒，因染疫確診快速普及化，要注意家中如有65歲以上及潛在疾病者，轉變為中重症的可能性提高，建議可備妥藥師公會及專家諮詢會統整最新實證治療資訊建議的維生素B、C、D；如果出現不適症狀應即時篩檢、就醫。

因應確診數近期仍處高峰，需保有高度警覺心，如有與確診者密集接觸，須觀察自身健康狀況及檢測，降低接觸風險，保護自己照護他人。屈臣氏門市除了家用唾液快篩試劑，也有販售一般家用快篩試劑、血氧機、體溫計等。屈臣氏專業藥師建議，除了日常均衡飲食之外，可透過補充維他命C、維他命B、益生菌、魚油等營養素，為健康打好基礎。

日藥本舖藥師陳睿烽建議，防疫期間居家可備妥維生素B、C、D。圖／日藥本舖提供
日藥本舖藥師陳睿烽建議，防疫期間居家可備妥維生素B、C、D。圖／日藥本舖提供
圖左為唾液型快篩試劑、圖右為鼻咽型快篩試劑。圖／日藥本舖提供
圖左為唾液型快篩試劑、圖右為鼻咽型快篩試劑。圖／日藥本舖提供

快篩試劑 維他命

延伸閱讀

中職／猿隊連4天通報快篩陽性 新增助理打教林政億

台中和平缺醫療資源難防疫 江啟臣召集捐贈千劑快篩

會考社會2734人缺考 今6考生快篩陽、3320人無法應考

不用再受戳鼻子之苦！唾液快篩開賣民眾看法兩極

相關新聞

鼻咽型快篩vs唾液型快篩 藥師教你一張表弄懂差異

新冠肺炎在台染疫突破百萬累積人數，確診人數達總人口數4.3%，以驚人幅度日增，政府及各大廠商積極擴增快篩試劑，提高國內快...

政府增資挹注600億 助桃機打造成東亞航空樞紐

新冠肺炎疫情衝擊，全球航空運量急速下滑，連帶影響桃園機場公司收入，目前透過貸款以支應營運所需。為推動第三航廈及第三跑道等...

確診輕症怎麼吃好得快？營養師曝「飲食菜單」：抓4大重點

本土疫情延燒，累積確診數已經破百萬例，專家認為可能還沒到高點。隨著確診數升高，身邊附近的親友可能已經中鏢，營養師李婉萍傳授新冠輕症飲食，「怎麼吃才會好得快？」，分享4個重點給大家。

邱比特苦惱／疫情產生距離考驗真愛良機 網路交友談錢要提高警覺

台灣去年結婚對數11萬4606對，寫下近10年新低，有人解讀是受疫情波及，兩性專家吳娟瑜說，疫情阻隔確實不利感情經營，但她建議交往中的人正面看待，距離其實也是考驗彼此的良機。對於適婚男女轉向網路平台交友，吳娟瑜說，也不用看得太負面，以為網路都是詐騙，但一定要把握的原則是，談到錢就要提高警覺。

鄭文燦響應同婚紀念日 搶先用IG新功能舉杯慶祝

同婚專法將在5月24日上路滿三周年。桃園市長鄭文燦為響應即將到來的同婚紀念日，今天特別在社群媒體Instagram上，搶...

邱比特苦惱／疫情衝擊婚宴連總舖師都受不了轉行 遠距情侶也備受煎熬

新冠肺炎衝擊，觀光飯店、婚宴廣場首當其衝，去年疫情反覆，結婚新人少，營收大幅下滑。不止如此，有總舖師透露，去年一整年辦桌業績只剩往年三分之一，有些總舖師受不了，乾脆都轉行了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。