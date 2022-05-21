鼻咽型快篩vs唾液型快篩 藥師教你一張表弄懂差異

新冠肺炎在台染疫突破百萬累積人數，確診人數達總人口數4.3%，以驚人幅度日增，政府及各大廠商積極擴增快篩試劑，提高國內快篩量能，近日國內也引進唾液型快篩試劑，提供給民眾免戳鼻的選項，並提高孩童及年長者檢測意願，減緩受測者不適。

日藥本舖日前開放販售韓國唾液型快篩試劑（韓國製－福吉美Gmate），門市藥師陳睿烽表示，近期唾液型檢驗試劑詢問度高，希望減少鼻咽型快篩的不適感，但又擔心新型試劑的準確性，其實無論是國外文獻以及業者測試，目前市售居家快篩劑型準確度差異性不會太大，因此民眾無須擔心，建議可依照個人舒適度及可接受的價格挑選即可。

陳睿烽藥師提醒，因染疫確診快速普及化，要注意家中如有65歲以上及潛在疾病者，轉變為中重症的可能性提高，建議可備妥藥師公會及專家諮詢會統整最新實證治療資訊建議的維生素B、C、D；如果出現不適症狀應即時篩檢、就醫。