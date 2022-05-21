駕駛注意！5月24日、5月25日 國1斗南交流道南入環道夜間封閉

國道1號斗南交流道往虎尾方向的南下入口環道，因路面整修緣故，5月24日、25日晚間9點至隔日清晨6點期間封閉施工，請駕駛人留意，提前規畫改道路線；雲林縣政府工務處表示，施工期間相關車輛請直行大業路至福懋加油站路口迴轉，往國1南下入口匝道行駛。

工務處指出，為配合高速公路局養護工程分局「111年國道1號大雅至大林路段瀝青混凝土路面整修工程」刨鋪路面，該處環道將分別暫時封閉2天各8小時。

工務處表示，該路段會實施交通管制，請經過的駕駛人依循指示牌及工程施工單位導引牌說明行駛，也會有管制人員在現場指引，務必減速慢行通過，確保行車安全。

工務處提醒，該區域也將有可變標誌顯示路段資訊，供駕駛人參考並即時應變，相關資訊也可撥路況報導專線168、路況查詢專線1968、收聽警察廣播電台或至高速公路局官方網站了解最新施工路況。