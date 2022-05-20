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阿里山懷舊森鐵特富野古道整修 6月22日封閉至明年7月

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉特富野古道預定6月22日起封閉0K至3.75K步道，進行橋梁整修，明年7月工程完成。圖／嘉義林區管理處提供
嘉義縣阿里山鄉特富野古道預定6月22日起封閉0K至3.75K步道，進行橋梁整修，明年7月工程完成。圖／嘉義林區管理處提供

山友歡迎的熱門休閒步道、嘉義阿里山鄉懷舊森鐵特富野古道，因步道橋梁興建20餘年，木材構造明顯劣化，嘉義林區管理處為確保遊客通行安全，預定6月22日起暫時封閉0K至3.75K步道，進行橋梁整修，明年7月工程完成，重新以嶄新風貌開放，服務山友。

特富野古道位在阿里山鄉、南投縣信義鄉交界，全長6. 32公里，步道前段共有13座橋梁，地勢較為平坦（0K至3.75K），後段是陡下的枕木階梯，

嘉義林管處說，特富野古道是國家級自然步道，原為日治時代日本人為了採伐阿里山地區檜木，築成阿里山鐵路支線的「水山線」，用於運送珍貴的紅檜、台灣扁柏原木。2001年，林管處將古道整建成休閒登山健行步道，沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，景致優美並具歷史遺跡，大受歡迎。

6月設施改善工程，主要針對橋梁安全性整修，也將沿途休憩亭、路堤步道、擋土牆等設施納入改善範圍，並新設跳石步道及替代路線等，盼藉改善工程，建構更安全山林步行環境。有關步道等相關景點、交通等旅遊資訊，可上「台灣山林悠遊網網站」查詢。

嘉義縣阿里山鄉特富野古道預定6月22日起封閉0K至3.75K步道，進行橋梁整修，明年7月工程完成。圖／嘉義林區管理處提供
嘉義縣阿里山鄉特富野古道預定6月22日起封閉0K至3.75K步道，進行橋梁整修，明年7月工程完成。圖／嘉義林區管理處提供

阿里山 嘉義 山友

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