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台東9成5司機員連署端午不加班 東部幹線恐無火車搭
台鐵公司化協商無共識，台鐵工會發起端午節不加班連署，台東分會理事長張博翔表示，目前逾9成司機員不加班，並呼籲交通部不要拿敘獎來分化台鐵員工，他們只會更團結。
張博翔說，端午節不加班，已有9成5司機員參與連署，超過6成員工也連署不佳班，人數持續增加中，可以確定預估東部幹線包括花東及南迴線所有火車，99.9％是無法順利開出。
他說，交通部及鐵路局針對五一勞動節上班員工敘獎動作，是無法分化大部分員工的堅定理念，反而更讓他們加深凝聚力及團結；端午節東部幹線火車開不開，關鍵在交通部。
今年端午節共計3天連假，因應返鄉需求，縣府與台鐵局合作加開端午節「返鄉專車」，並已於5日開放購票，面臨東部幹線恐無法順利開車，民眾憂心又要搭「類火車」，返家之路又要再「累一次」。
「五一搭類火車就6個小時到家。」台東胡姓市民說，若端午節又要搭類火車，他乾脆退票自己開車，五一勞動節就夠折騰了，難道還要再一次嗎。林姓市民說，「花東只有一條鐵路，西部還有高鐵可搭，真的受夠了」。
縣府表示，推出端午節返鄉專車是和台鐵局溝通規畫好，台鐵也允諾不會發生無火車可搭的情形，若真發生如五一勞動節情形，相關因應措施，包括退票或轉乘其他交通工具，都依台鐵局處置辦理。
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