特色團遊每團補助2萬納國道、公路客運 最慢下周前公布

受到疫情影響，國道客運載客量幾乎腰斬式雪崩，國光、統聯等多家客運業者不堪虧損有意停駛部分路線。交通部長王國材昨和業者視訊會議，確定將「振興取代紓困」，要求觀光局特色團遊補助，納入國道及公路客運作為接駁工具。交通部觀光局副局長林信任表示，目前已在修正要點，本周會送到交通部，最慢下周前就會公布。

由於王國材昨還提及，已向行政院爭取一筆預算，作為振興觀光以及公路客運，會先辦理六至八月。至於金額多少，林信任今未鬆口，不過強調目前已確定國旅券約6.8億元的剩餘款會作為特色團遊，每團最高補助兩萬，另也會鼓勵旅行業者用公路和國道客運包裝，希望同時帶動公路客運以及觀光產業。

林信任表示，國旅通常早出晚歸，為了符合工時規定，往往需要兩台遊覽車，或是雙駕駛輪班，如今特色團，納入國道客運、公路客運，旅行社就可以安排旅客先利用公路、國道客運抵達當地，再聘當地遊覽車接駁，讓遊程有更多選擇。

根據觀光局補助旅行業特色團遊修正要點，旅行業今年5月1日起至6月30日止，申請團數以15團為限，每團最高2萬，設有分公司者每家分公司可再增5團。