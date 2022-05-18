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端午連假恐湧出遊車潮 國道11替代道路出爐

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局針對國道易塞車路段，規畫4條國道長途及7條地區短途替代道路。圖／高公局提供
高公局針對國道易塞車路段，規畫4條國道長途及7條地區短途替代道路。圖／高公局提供

端午連假，高公局表示，預期返鄉及出遊旅次多，國道會有大量車潮，建議用路人儘量避開假期間國道重點壅塞路段及時段，另針對國道易塞車路段，規畫4條國道長途及7條地區短途替代道路。

高公局說，行駛國道長途者，若國道主線壅塞時，建議改走替代道路，其中國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國1國3新竹至台南地區雙向及國3中港系統至彰化市區南向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。

高公局表示，行駛地區短程者，於國道尖峰時段儘量避免行駛上國道，多利用省、縣道，包括湖口、竹北至新竹雙向、台中大雅至彰化員林雙向、新北土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、台中快官至南投草屯雙向、南投中興至台中北向，及高雄田寮至旗山東向等7條。

高公局提醒，連假第1、2日（6/3、6/4）的0至12時，實施國5南向石碇及坪林入口匝道封閉，建議民眾於國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，可改走台9線或106乙線。國5北向壅塞時，往台北之用路人可改駛台9線返程或於坪林交流道接回國5，避開車潮。

高公局針對國道易塞車路段，規畫4條國道長途及7條地區短途替代道路。圖／高公局提供
高公局針對國道易塞車路段，規畫4條國道長途及7條地區短途替代道路。圖／高公局提供
高公局針對國道易塞車路段，規畫4條國道長途及7條地區短途替代道路。圖／高公局提供
高公局針對國道易塞車路段，規畫4條國道長途及7條地區短途替代道路。圖／高公局提供
高公局針對國道易塞車路段，規畫4條國道長途及7條地區短途替代道路。圖／高公局提供
高公局針對國道易塞車路段，規畫4條國道長途及7條地區短途替代道路。圖／高公局提供
高公局針對國道易塞車路段，規畫4條國道長途及7條地區短途替代道路。圖／高公局提供
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國道 坪林 彰化

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