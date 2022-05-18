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營業23年也撐不住？高雄歐啦西班牙館熄燈

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
歐啦西班牙館主廚兼老闆Angel Martos，在祝福中摘下廚師帽，令人感慨萬千。圖／摘自歐啦西班牙館官方臉書。
歐啦西班牙館主廚兼老闆Angel Martos，在祝福中摘下廚師帽，令人感慨萬千。圖／摘自歐啦西班牙館官方臉書。

在高雄營業23年的歐啦西班牙館（HOLA SPANISH RESTAURANT），在疫情中吹起熄燈號，目前已終止對外營業，5月份僅私下為熟客好友提供限量外帶服務。

1999開幕的歐啦西班牙館，背後有段動人的愛情故事。西班牙籍的主廚兼老闆Angel Martos，因為娶了一位美麗的台灣姑娘而來到台灣定居，創業時女兒才13個月，剛剛學會走路，現在女兒已經23歲大學畢業，亭亭玉立。

歐啦西班牙館在官方臉書粉絲團表示：「感恩自1999一路以來，久久一直有你們相陪，過了Sars、禽流感及這三年的揮之不去的新冠病毒；要迎接曙光了，一起來展望要來的新紀元， 大家一定都可以另闢自己新道路。」

餐廳停業後，主廚Angel Martos想回西班牙多陪伴年邁的母親，也想多花一些時間與女兒相聚。

發出熄燈聲明後，粉絲紛紛留言：「恭喜榮退！好好享受退休生活。」「辛苦了！珍重再見！還是感謝！尤其我們高雄很少像Angel這種外國真正的大廚。」「西文畢業後回高雄我的首選西班牙菜餐廳，從未婚、結婚一直到現在孩子都要上高中了，以後只成懷念的味道了，永恆的記憶。」

歐啦西班牙館營業23年，餐廳氛圍洋溢西班牙風情。圖／摘自歐啦西班牙館官方臉書。
歐啦西班牙館營業23年，餐廳氛圍洋溢西班牙風情。圖／摘自歐啦西班牙館官方臉書。
歐啦西班牙館具代表性的吧台，非常令人懷念。圖／摘自歐啦西班牙館官方臉書。
歐啦西班牙館具代表性的吧台，非常令人懷念。圖／摘自歐啦西班牙館官方臉書。
歐啦西班牙館的招牌西班牙海鮮飯。圖／摘自歐啦西班牙館官方臉書。
歐啦西班牙館的招牌西班牙海鮮飯。圖／摘自歐啦西班牙館官方臉書。

西班牙 禽流感

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