營業23年也撐不住？高雄歐啦西班牙館熄燈

在高雄營業23年的歐啦西班牙館（HOLA SPANISH RESTAURANT），在疫情中吹起熄燈號，目前已終止對外營業，5月份僅私下為熟客好友提供限量外帶服務。

1999開幕的歐啦西班牙館，背後有段動人的愛情故事。西班牙籍的主廚兼老闆Angel Martos，因為娶了一位美麗的台灣姑娘而來到台灣定居，創業時女兒才13個月，剛剛學會走路，現在女兒已經23歲大學畢業，亭亭玉立。

歐啦西班牙館在官方臉書粉絲團表示：「感恩自1999一路以來，久久一直有你們相陪，過了Sars、禽流感及這三年的揮之不去的新冠病毒；要迎接曙光了，一起來展望要來的新紀元， 大家一定都可以另闢自己新道路。」

餐廳停業後，主廚Angel Martos想回西班牙多陪伴年邁的母親，也想多花一些時間與女兒相聚。