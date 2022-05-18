聽新聞
test
0:00 / 0:00
超好康！夏慕尼憑三劑疫苗證明 吃套餐送波士頓龍蝦
全台疫苗追加劑接種率達65%，「0+7」居隔政策緊接上路，顯示台灣在維持醫療量能穩定下，防疫逐步往「如常生活」邁進。為讓消費者聚餐「卡安心」，王品集團旗下品牌夏慕尼、西堤、藝奇、陶板屋、聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣，全台132家餐廳聯合推出，秀出疫苗施打證明、享優惠活動，期待提供如同在家用餐的安心感。
為讓消費者聚餐「卡安心」，王品集團旗下品牌夏慕尼、西堤、藝奇、陶板屋、聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣，全台132家餐廳聯合推出，秀出三劑疫苗施打證明，即享優惠活動，期待提供如同在家用餐的安心感。
夏慕尼即日起至5月31日，凡至餐廳用餐出示接種三劑證明，消費兩客套餐即招待價值1,200元的波士頓龍蝦乙隻（需出示兩人證明、方能兌換）。
西堤5月21日至6月30日，內用消費經典套餐憑一位接種三劑證明，即享乙客套餐88折優惠，兩位證明即享兩客優惠…依此類推。
藝奇、陶板屋即日起至6月30日，內用消費兩客套餐，出示接種三劑證明，結帳可享整桌88折優惠（服務費另計）。
聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣，則是6月30日前內用同桌每人皆出示接種三劑證明，享整桌88折優惠（活動詳細規範，請依各品牌店內公告為主）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言