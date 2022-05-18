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超好康！夏慕尼憑三劑疫苗證明 吃套餐送波士頓龍蝦

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
出示疫苗證明吃藝奇88折。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
出示疫苗證明吃藝奇88折。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

全台疫苗追加劑接種率達65%，「0+7」居隔政策緊接上路，顯示台灣在維持醫療量能穩定下，防疫逐步往「如常生活」邁進。為讓消費者聚餐「卡安心」，王品集團旗下品牌夏慕尼、西堤、藝奇、陶板屋、聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣，全台132家餐廳聯合推出，秀出疫苗施打證明、享優惠活動，期待提供如同在家用餐的安心感。

為讓消費者聚餐「卡安心」，王品集團旗下品牌夏慕尼、西堤、藝奇、陶板屋、聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣，全台132家餐廳聯合推出，秀出三劑疫苗施打證明，即享優惠活動，期待提供如同在家用餐的安心感。

夏慕尼即日起至5月31日，凡至餐廳用餐出示接種三劑證明，消費兩客套餐即招待價值1,200元的波士頓龍蝦乙隻（需出示兩人證明、方能兌換）。

西堤5月21日至6月30日，內用消費經典套餐憑一位接種三劑證明，即享乙客套餐88折優惠，兩位證明即享兩客優惠…依此類推。

藝奇、陶板屋即日起至6月30日，內用消費兩客套餐，出示接種三劑證明，結帳可享整桌88折優惠（服務費另計）。

聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣，則是6月30日前內用同桌每人皆出示接種三劑證明，享整桌88折優惠（活動詳細規範，請依各品牌店內公告為主）。

青花驕內用同桌每人皆出示接種三劑證明，享整桌88折。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
青花驕內用同桌每人皆出示接種三劑證明，享整桌88折。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
夏慕尼憑三劑證明款待龍蝦。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
夏慕尼憑三劑證明款待龍蝦。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
西堤憑一人的三劑證明，享乙客套餐88折。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
西堤憑一人的三劑證明，享乙客套餐88折。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

疫苗 王品集團

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