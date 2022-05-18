周末梅雨鋒面襲台有「對流胞」機率 連4天嚴防劇烈天氣

今日各地大多晴時多雲，氣象專家吳德榮表示，今日白天最高溫回升至30度左右，周五起水氣增多，周六滯留鋒重返台灣附近，將影響4天。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日各地晴時多雲，南部山區及東半部有局部短暫降雨機率，各地氣溫回升，北部舒適、南部微熱，各地早晚偏涼。

吳德榮表示，明日大氣不穩定度稍提高，午後北部山區及中南部將有局部陣雨，東半部亦有降雨機率；週五起水氣增多，午後北部山區及中南部有局部陣雨，東半部亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，按最新模擬結果，周六至下周二又再度調整回台灣附近徘徊，雖然結構比上一波鬆散，但水氣多、大氣不穩定，有激發「對流胞」發展的機率，並以午後機率最高，提醒民眾注意防範雷擊、強風及瞬間大雨等劇烈天氣。溫度方面，期間無明顯冷空氣，期間遇空檔時仍偏暖，逢降雨時則氣溫略降。