端午連假公共運輸享優惠 國道客運85折最高還能抵200元

端午連假將屆，公路總局表示，預估連假車潮將從連假前一天，也就是6月2日下午就開始出現，觀光旅遊車潮將於6月3日至6月5日全日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計自6月4日中午起至6月5日出現。為鼓勵民眾選擇搭乘國道客運，端午連假將續推多項公共運輸優惠，包括國道客運票價85折、「在地有腳」租賃優惠等。

公總表示，民眾在端午連假期間，搭乘87條國道客運路線，可享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價優惠。此外，凡是搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車，也可享一段票或基本里程免費優惠。

公總表示，前往東部區域的民眾，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，及花東地區「在地有腳」租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

公總表示，東西部國道客運分別於疏運期間總計提供2.9萬班次及99.8萬座位數，各業者將陸續於連假兩周前開始販售預售票。

公總表示，預測連假期間省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道（台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段、竹南路段及中彰大橋路段等）、銜接高速公路路段（台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道、台86線仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山~五甲等）。

此外，還有重要觀光風景地區鄰近路段（台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等)。

為紓解省道壅塞路況，公總表示，將規畫替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施，另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，以鼓勵民眾搭乘公共運輸。

公路總局表示，「幸福公路App」有提供單鍵撥號進線話務中心之功能，於App首頁提供免付費服務專線：0800-231-035，全天候接受民眾來電，民眾如有公路總局轄管監理、運輸和工程等業務需詢問，可透過App撥號連線話務中心，話務中心將即時回覆問題或轉請業管單位處理。